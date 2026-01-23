Várias empresas de Cajamar oferecem vagas com salários de até R$ 3 mil

Novas vagas estão disponíveis no Emprega Cajamar, com chances para quem busca assumir posições de liderança, ingressar na área logística ou se especializar em operações industriais. As oportunidades atendem diferentes perfis profissionais e reforçam o dinamismo do mercado de trabalho no município.
EKO PAK está contratando Coordenador de Controle de Estoque e Expedição, com salário de R$ 3.400,00, além de vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação e benefícios adicionais no valor de R$ 400,00. A vaga é destinada a profissionais com formação superior ou técnica (completa ou em andamento) em Logística, Administração, Engenharia ou áreas afins.
Na Velogic Logística, há vaga para Auxiliar Operacional de Logística, com salário de R$ 2.182,54, oferecendo fretado, vale-transporte e refeição no local. A escolaridade mínima é ensino médio completo.
Já a VIP Global busca Operador de Empilhadeira, com remuneração de R$ 2.420,54 e pacote completo de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-alimentação e seguro de vida. A vaga também exige ensino médio completo.
Os interessados em qualquer uma das vagas deve procurar o Emprega Cajamar – unidade Polvilho, na Avenida Bento da Silva Bueno, nº 351, até o dia 30/01, para retirada da carta de encaminhamento.
O serviço segue atuando como ponte entre trabalhadores e empresas, ampliando as possibilidades de inserção e crescimento profissional em Cajamar.