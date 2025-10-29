Tiburones y Leones se verán las caras por la antepenúltima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II en la ciudad de Barranquilla. Los dirigidos por Alfredo Arias vienen de tres victorias, un empate y una derrota en las últimas cinco jornadas, ocupando la tercera casilla en la tabla de posiciones con 31 puntos y ya clasificados a los cuadrangulares finales. Mientras que el equipo capitalino dirigido interinamente por Francisco López viene de dos empates y tres derrotas en los últimos cinco partidos, ocupando así la onceava posición con 22 puntos y necesitado de lograr la victoria.

Este será el enfrentamiento #51 entre ambos equipos desde el año 2007 entre liga, copa, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, de los cuales se han registrado 18 victorias cardenales, 17 rojiblancas y 15 empates. Jugando en Barranquilla, el historial de esos 50 partidos anteriores es de solo tres victorias capitalinas, siete empates y 14 victorias barranquilleras.

En el historial general de partidos jugados por la liga de nuestro país, este será el enfrentamiento #201 entre ambos equipos, siendo el León quien lidera el historial con 78 victorias, sobre 65 del Tiburón y un saldo restante de 57 empates, con 300 goles a favor del albirrojo y 281 del equipo rojiblanco.

Enfrentamiento más reciente

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos data del 10 de mayo de 2025 cuando por la decimoctava fecha del primer campeonato del año Santa Fe se llevaba la victoria por 2 a 1 en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ con anotaciones de Hugo Rodallega y Omar Fernández para los locales, y Fabián Ángel que abría el marcador para los visitantes.

Últimos cinco enfrentamientos

10 mayo 2025: Santa Fe 2-1 Junior

1 septiembre 2024: Junior 1-1 Santa Fe

21 febrero 2024: Santa Fe 3-0 Junior

2 septiembre 2023: Santa Fe 1-0 Junior

18 marzo 2023: Junior 1-1 Santa Fe

Últimos cinco enfrentamientos en Barranquilla

1 septiembre 2024: Junior 1-1 Santa Fe

18 marzo 2023: Junior 1-1 Santa Fe

23 noviembre 2022: Junior 2-3 Santa Fe

23 julio 2022: Junior 2-0 Santa Fe

20 abril 2022: Junior 2-1 Santa Fe (Copa)

– La última victoria Cardenal en tierras barranquilleras se dio el 23 de noviembre de 2022. En aquella tarde-noche lluviosa en el Metropolitano, disputando la cuarta jornada de los cuadrangulares finales del grupo A, Andrey Estupiñán, Jhojan Torres y Matías Mier le daban la victoria al Expreso Rojo a pesar del doblete de Carlos Bacca. Alfredo Arias era el entrenador del León.

– La última victoria del ‘Juju’ sobre Santa Fe como local fue el 23 de julio de 2022. En aquella tarde por la cuarta jornada del segundo semestre del año, Carmelo Valencia y Nelson Deossa le dieron la victoria al cuadro barranquillero.

– El enfrentamiento con más goles entre ambos equipos desde el año 2007 han sido dos por el mismo resultado de 3 a 3. El primero el 3 de octubre de 2011 en el ‘Metro’ con anotaciones de Juan David Valencia, Carlos Bacca y Víctor Cortés para los locales, mientras que Gerardo Bedoya, Germán Centurión y Jonathan Copete anotaron para la visita. El segundo fue el 25 de febrero de 2019, esta vez en ‘El Campín’, con goles de Carlos Henao, Baldomero Perlaza y José David Moya para el León; Luis Díaz y un doblete de Fabián Sambueza para el Tiburón.

– Los jugadores que hoy en día forman parte de las nóminas actuales y han defendido ambas camisetas son nueve en total: Edwin Herrera, Harold Rivera, Didier Moreno, José Enamorado y Jhon Fredy Salazar que defienden la camiseta del Junior, sumándole el paso del entrenador Alfredo Arias. Mientras que Iván Scarpeta, Jeison Angulo, Emanuel Olivera y Yairo Moreno hoy juegan para el primer y último campeón del fútbol colombiano.