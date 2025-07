Homem com Tornozeleira Eletrônica é Detido Após Quarto Furto em Comércio de Gás no Centro de Ubiratã

https://www.instagram.com/reel/DLxRD4UuZvv/?igsh=MWE0Z3k4N3ZsNmQwdg==

Na tarde deste sábado (5), a Polícia Militar prendeu um homem por furtar um botijão de gás de um comércio no centro de Ubiratã. O suspeito foi flagrado por câmeras de segurança pulando a grade do local e levando o objeto. Ele já é conhecido no meio policial e esse foi o quarto furto cometido por ele no mesmo estabelecimento em poucos dias.

Com base nas imagens, a equipe foi até a casa do suspeito e, com autorização da mãe, entrou no imóvel e o encontrou usando as mesmas roupas vistas nas gravações. Ao ser questionado, confessou ter vendido o botijão por R$ 50,00 a uma comerciante da cidade, que confirmou a compra e devolveu o item.

O autor também afirmou ter vendido outro botijão furtado no mesmo dia, mas o segundo comprador não foi localizado. O homem, que faz uso de tornozeleira eletrônica, foi encaminhado à Cadeia Pública de Campina da Lagoa.

