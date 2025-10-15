Foi condenado a 100 anos de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela prática de crimes de estupro de vulnerável praticados contra sete crianças, com idades entre 5 e 9 anos. Os fatos ocorreram entre dezembro de 2004 e agosto de 2016 e as vítimas eram sobrinhas do réu, que tinha 39 anos quando do início dos abusos.
As apurações demonstraram que o autor dos crimes aproveitava-se da autoridade que possuía sobre as vítimas para as submeter, por reiteradas vezes, a atos libidinosos (diversos da conjunção carnal). Os crimes ocorreram no ambiente familiar: em endereços relacionados ao denunciado, no bairro Novo Mundo e no município de São Bento Sul (SC), na residência da avó paterna das vítimas e em um parquinho, na Cidade Industrial de Curitiba.
A sentença judicial foi publicada nesta segunda-feira, 13 de outubro, a partir de ação penal proposta pelo MPPR por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba.
Processo (em sigilo) 0001784-14.2016.8.16.0007
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264