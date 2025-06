Homem é agredido em bar após suposto desentendimento envolvendo esposa do autor, em Ubiratã

https://www.instagram.com/p/DK8GRF5OERX/?igsh=MWEyeTJxOW8xeWRjNA==

No final da tarde deste domingo (15), por volta das 17h40, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao SAMU em um bar no Jardim Josefina, em Ubiratã. No local, encontraram um homem de 43 anos com sangramento ativo na região do nariz, vítima de agressão física.

Segundo relatos de uma testemunha, o agressor chegou ao estabelecimento em um Fiat Uno bordô, chamou a vítima para fora do bar e passou a questioná-lo sobre um possível comentário direcionado à sua esposa. Em seguida, o agressor desferiu um soco e, com a vítima caída ao chão, ainda aplicou um chute.

O homem ferido foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico. Durante patrulhamento, a equipe localizou um veículo com as características descritas anteriormente, na Rua Rio Branco. Ao ser abordado, um homem de 25 anos assumiu ser o autor da agressão, alegando que teria reagido a uma suposta provocação contra sua esposa.

Diante dos fatos, ele foi conduzido para os procedimentos legais, bem como encaminhado ao hospital para realização do laudo de lesões corporais. A vítima permanece internada para exames de imagem, e o caso foi repassado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

