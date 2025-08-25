O corpo de um homem ainda não identificado foi localizado na manhã deste domingo (24) dentro do Rio Barigui, na região da Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Conforme informações da Guarda Municipal (GM), a vítima foi espancada por pelo menos dois homens na noite de sábado (23) e, posteriormente, arrastada por cerca de 100 metros até ser jogada no rio.
O supervisor da GM, Mauri, informou que uma equipe de patrulha tática foi acionada por moradores da região por volta das 11h deste domingo. “Segundo informações, esse cidadão foi espancado ontem à noite, veio a óbito e posteriormente foi jogado no Rio Barigui. Provavelmente foi arrastado por cerca de 100 metros. Parece que o sangue foi coberto por areia. Aqui, ninguém conhece, ninguém viu e ninguém sabe”, afirmou.
Testemunhas informaram que dois homens, acompanhados de duas mulheres, agrediram violentamente a vítima por volta das 20h de sábado, na Vila Barigui. No local, foi observada uma grande poça de sangue. Após as agressões, o corpo teria sido arrastado até o rio.
A delegada Vanessa, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que as primeiras informações apontam para uma discussão que terminou em crime. “Indivíduos teriam sido vistos carregando o corpo até o rio. Seria uma vítima entre 35 e 40 anos. Teria marcas de contusão. As investigações vão seguir em curso para tentar esclarecer as circunstâncias do fato, a motivação e os envolvidos”, declarou.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da água. Até o momento, a vítima não foi identificada.
As informações são da Banda B.