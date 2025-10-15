Veja a matéria completa no link:
https://www.instagram.com/reel/DP1CNbnjkqT/?igsh=d2dydHFyZ3RxejB5
Na manhã desta terça-feira (15), por volta das 6h50, a equipe da Polícia Militar de Ubiratã cumpriu um mandado judicial de prisão em desfavor de um homem de 55 anos, pelo crime de homicídio.
A ação ocorreu no Jardim Panorama, onde o indivíduo foi localizado e preso. Após o cumprimento do mandado, ele foi encaminhado à cadeia pública de Assis Chateaubriand, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança e a ordem pública no município, atuando de forma firme no cumprimento da lei.
Continue acompanhando as principais ocorrências e notícias da nossa região aqui no @ubirataonline_oficial
Quer divulgar sua empresa, serviço ou evento em destaque no Ubiratã Online? Entre em contato pelo (44) 9 9142-1743 e garanta seu espaço!
Link para entrar no grupo do Whatsapp
https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R
Siga: @ubirataonline_oficial
Acesse o site: ubirataonline.com.br