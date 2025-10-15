Veja a matéria completa no link:
https://www.instagram.com/p/DP0ANO5jhtw/?igsh=MTl4ZnY3YzVxOGZv
Na noite desta segunda-feira (14), por volta das 22h00, a equipe da Polícia Militar de Ubiratã realizava patrulhamento pelo Jardim Panorama, quando abordou um homem de 38 anos na Rua João Palma, esquina com a Avenida Ascânio Moreira de Carvalho.
Durante a verificação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão expedido no mesmo dia em desfavor do indivíduo. Nada de ilícito foi encontrado com ele.
Após ser informado sobre seus direitos, o homem foi encaminhado à Penitenciária de Assis Chateaubriand, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
Siga o @ubirataonline_oficial para ficar sempre por dentro das principais ocorrências e notícias de Ubiratã e região!
Quer divulgar sua marca, evento ou empresa no Ubiratã Online? Entre em contato pelo (44) 9 9142-1743 e saiba como anunciar!
Link para entrar no grupo do Whatsapp
https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R
Siga: @ubirataonline_oficial
Acesse o site: ubirataonline.com.br