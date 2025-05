Homem é preso por tentativa de homicídio em Anahy; arma de fogo foi apreendida

https://www.instagram.com/p/DJIrKXRO3dQ/?igsh=bXdnbzFkczZqemp5

De acordo com informações repassadas pela corporação, um indivíduo teria efetuado um disparo com a intenção de atingir uma pessoa. A vítima conseguiu fugir após o primeiro tiro e se escondeu, enquanto o autor do crime a procurava com a intenção de matá-la.

Durante as diligências, a equipe policial conseguiu localizar o suspeito, que ainda portava a arma utilizada na ação. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, junto com a arma de fogo apreendida. A Delegada de plantão qualificou o caso como tentativa de homicídio.

A rápida resposta da Polícia Militar foi essencial para evitar que o crime fosse consumado.

