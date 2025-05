DH divulga imagem de cadáver em decomposição para auxiliar na identificação

A Delegacia de Homicídios de Cascavel divulgou, na tarde desta quarta-feira (7), uma imagem do corpo encontrado em avançado estado de decomposição em um terreno às margens da rodovia PRc-467. O cadáver foi localizado pela manhã, nos fundos de uma floricultura, em uma área isolada do lote, onde funcionários sentiram um forte odor e acionaram as autoridades.

Equipes da Polícia Científica e da Polícia Militar estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos. Devido ao estado de decomposição, não foi possível identificar o sexo da vítima nem determinar, de forma preliminar, se a morte foi violenta.

A Polícia Científica agora trabalha na realização de exames periciais para tentar identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias da morte.

A Delegacia de Homicídios orienta que qualquer pessoa que possa reconhecer o corpo procure o necrotério da Polícia Científica para auxiliar na identificação.

