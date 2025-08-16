O dia mais aguardado pelos fãs de terror chegou. A partir desta sexta-feira (15), o Hopi Hari, parque temático localizado em Vinhedo(SP), dá início à maior temporada de terror da América Latina: a Hora do Horror 2025 – Circo dos Horrores: A Origem. O evento, que segue até 31 de outubro, promete noites de suspense, sustos e uma imersão completa em um universo sombrio inspirado nos freak shows norte-americanos.
A história da edição deste ano transporta o público para 1957, em uma cidade fictícia do interior marcada por uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Nesse clima de mistério, surge um novo circo comandado por um artista frustrado, que transforma sua última chance de sucesso em um espetáculo macabro.
Para formar sua trupe, ele sequestra moradores comuns e os submete a brutais transformações físicas e psicológicas, incluindo lobotomia, criando figuras deformadas que estrelam o show de horrores.
Com estética retrô, a temporada aposta em figurinos, cenografia e ambientação inspirados nos anos 1950, recriando o clima de tensão e curiosidade que cercava os espetáculos de aberrações da época. O público que participa da temporada deste ano no Hopi Hari será conduzido por cenários cuidadosamente elaborados, com o intuito de despertar emoções, sustos e medos.
Resgate do sucesso de 2009
Inspirada na icônica edição de 2009, considerada uma das mais memoráveis da história do evento, a Hora do Horror 2025 revisita a narrativa criada há mais de uma década.
“A ideia de revisitar esse tema nasceu da constante demanda do nosso público, que nunca deixou essa história morrer. Ela está viva até hoje no imaginário dos fãs”, destaca Anderson Rodrigues, diretor artístico do Hopi Hari.
Como comprar os ingressos?
Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Hopi Hari (clique aqui), com condições especiais de compra antecipada. É possível parcelar o valor em até 10 vezes sem juros e aproveitar descontos para grupos que podem chegar a 25%.
A recomendação do parque é adquirir as entradas antecipadamente, já que a expectativa é receber milhares de visitantes diariamente ao longo da temporada.