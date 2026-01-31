I Liga. Santa Clara - Estoril

O Santa Clara, 14.º classificado, com 17 pontos, recebe o Estoril Praia, oitavo, com 26, este sábado, às 14h30 locais (15h30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Hélder Malheiro (Associação de Lisboa).
Santa Clara
“Sabemos o nosso momento. Também sabemos o que temos vindo a fazer em campo. Acreditamos muito no nosso trabalho. Isso é um sentimento que nós, diariamente, sentimos. Os jogadores, a equipa, acredita claramente naquilo que estamos a fazer”, afirmou, em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.
Vasco Matos, que fazia a antevisão à partida frente ao Estoril Praia, da 20.ª jornada, afirmou que a equipa açoriana está à procura de “estabilidade” e mostrou-se confiante de que vai ser possível ultrapassar o mau momento, com uma série de seis jogos em vencer na I Liga, o último dos quais um derrota com o Moreirense.
Estoril
“Olhamos para o Santa Clara e sabemos que é uma equipa muito forte, muito competitiva e que sabe competir de várias maneiras. Tem várias armas ofensivas. Os jogadores que chegaram este mês acrescentam qualidade, pelo que vamos ter um jogo muito difícil e preparámo-nos para isso”, disse o técnico, em conferência de imprensa.
Na antevisão ao encontro, Cathro assumiu que as condições climatéricas e do relvado nos Açores “têm sempre impacto”, mas relativizou qualquer preocupação, frisando que os estorilistas têm de ser “capazes de se adaptar” se quiserem “competir ao melhor nível”.