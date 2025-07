Identificadas as vítimas de grave acidente na BR-369

https://www.instagram.com/reel/DMqa2yGOuQk/?igsh=d3M3em50bnFyb3h4

Foram identificadas as vítimas do trágico acidente ocorrido na manhã de segunda-feira (28), na BR-369, em Corbélia. Três pessoas morreram no local: O pai Otávio Henrique Feitosa, de 31 anos, e os filhos, Anthony Neves Serino, de 7 anos, e Ísis Neves, de apenas 2 anos, todos moradores de Cascavel.

O Citroën C4 em que as vítimas estavam colidiu frontalmente com um ônibus escolar. Após o impacto, o carro foi atingido por um VW Gol, que rodou e bateu contra uma carreta parada na pista.

A esposa de Otávio, Michele Neves, e o outro filho do casal, Lucca, de cerca de 3 anos, foram socorridos em estado grave ao HUOP, em Cascavel.

Outros veículos também se envolveram no acidente. As causas ainda estão sendo investigadas.

