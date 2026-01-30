IGP-M sobe 0,41% em janeiro, informa FGV Ibre | Brasil

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,41% em janeiro, depois de ter recuado 0,01% em dezembro, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). O resultado ficou acima da mediana de 0,39% das estimativas dos economistas ouvidos pelo VALOR DATA, e dentro do intervalo das projeções (0,20% a 0,52%). Em janeiro de 2025, o IGP-M subiu 0,27%.
Com o resultado de janeiro, o índice acumula queda de 0,91% em 12 meses. Esse resultado ficou acima da mediana de recuo de 0,95% das estimativas dos analistas ouvidos pelo VALOR DATA, e dentro do intervalo das projeções (-1,13% a -0,80%) para o ano.
Na primeira prévia deste mês, o indicador havia tido alta de 0,28% e, na segunda, avançado 0,44%.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,34% em janeiro, ante queda de 0,12% em dezembro. Analisando os diferentes estágios de processamento, o grupo de Bens Finais caiu 0,22% em janeiro, inferior à alta de 0,07% em dezembro. O índice correspondente a Bens Finais (ex), que exclui os subgrupos de alimentos in natura e combustíveis para consumo, passou de 0,00% em dezembro para -0,09% em janeiro. A taxa do grupo Bens Intermediários subiu 0,61% em janeiro, após registrar queda de 0,04% no mês anterior. O índice de Bens Intermediários (ex) (excluindo o subgrupo de combustíveis e lubrificantes para a produção) subiu 0,64% em janeiro, ante alta de 0,04% em dezembro. O estágio das Matérias-Primas Brutas avançou 0,55% em janeiro, ante queda de 0,30% em dezembro.
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou 0,51% em janeiro, superior ao mês de dezembro, quando teve elevação de 0,24%. Entre as oito classes de despesa que compõem o índice, cinco apresentaram avanços em suas taxas de variação: Alimentação (-0,07% para 0,66%), Saúde e Cuidados Pessoais (-0,09% para 0,60%), Transportes (0,28% para 0,71%), Vestuário (-0,60% para -0,16%) e Despesas Diversas (0,06% para 0,17%). Em sentido oposto, os grupos Habitação (0,42% para 0,06%), Educação, Leitura e Recreação (1,53% para 1,38%) e Comunicação (0,05% para 0,00%) registraram recuo.
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) teve valorização de 0,63% em janeiro, de alta de 0,21% em dezembro. Analisando os três grupos constituintes do INCC, Materiais e Equipamentos acelerou a taxa de 0,11% para 0,35%; a variação do grupo Serviços desacelerou a taxa de 0,27% para 0,25%; e o grupo Mão de Obra avançou de 0,32% para 1,03%.