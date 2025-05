Imagens mostram furto em frente a colégio; suspeito é identificado e preso

https://www.instagram.com/reel/DJF3JuYunkE/?igsh=cDZ3MHZ0M29mOTln

Uma mulher procurou a Polícia Militar após ter seu carro, um Fiat Pálio, arrombado enquanto estava estacionado em frente ao Colégio Cívico-Militar Olavo Bilac em Ubiratã.

Do interior do veículo foram levados um estepe e cinco pen drives.

O Portal Ubiratã Online teve acesso as imagens do momento do furto. Com base nas imagens, a polícia identificou o autor que já é conhecido por envolvimento em crimes.

O suspeito foi localizado em sua residência, onde os objetos furtados foram recuperados. Ele confessou o crime e foi preso, sendo levado à delegacia para os devidos procedimentos.

