Imprensa inglesa "se assusta" com investida do Flamengo por Paquetá

A investida do Flamengo pela contratação de Lucas Paquetá ganhou repercussão na imprensa internacional. O programa talkSPORT International, de Londres, analisou a negociação entre o Rubro-Negro e o West Ham pela transferência do meia-atacante.

Durante o programa, um dos jornalistas iniciou sua análise destacando o atual domínio rubro-negro em relação aos principais títulos do futebol sul-americano — o clube carioca é o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores.

Na sequência, o comunicador exaltou o poderio financeiro da equipe e comparou o Flamengo a clubes da Premier League.

“Vou defender o Flamengo com unhas e dentes, pois tive sorte de vê-los jogar ano passado. Eles são os campeões do Brasil, são os campeões da América do Sul. São um dos maiores clubes do mundo. Acho que o faturamento deles aumentou 25% no ano passado. Portanto, eles são tão ricos quanto alguns clubes da Premier League”, começou.

O jornalista também relembrou a campanha do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da Fifa do ano passado, disputada nos Estados Unidos, em 2025.

Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Chelsea na fase de grupos e deu adeus ao torneio após a derrota para o Bayern de Munique, nas oitavas de final.

“Acho que o faturamento deles gira em torno de 250 milhões de euros. Eles fazem muito dinheiro com a venda de jogadores, também receberam uma quantia grande por terem disputado a Copa do Mundo de Clubes ano passado, nos Estados Unidos. Se você lembra, eles venceram o Chelsea por 3 a 1 na Filadélfia” — acrescentou.

Por fim, o inglês enfatizou o “peso” da negociação entre Flamengo e Paquetá e afirmou que o brasileiro está ansioso para retornar ao futebol brasileiro.

“Eles são mais ricos do que as pessoas pensam, mas isso é um negócio absolutamente gigantesco para o futebol brasileiro. É quase inédito um clube brasileiro recomprar um jogador de um clube europeu por 35 milhões de libras. E Lucas Paquetá, tenho certeza que ele está ansioso para trocar Londres pelo Maracanã.”

A situação entre Flamengo, West Ham e Lucas Paquetá

A negociação entre Flamengo e West Ham, da Inglaterra, pela volta de Lucas Paquetá está praticamente concretizada. O presidente rubro-negro, Carlos Eduardo Baptista, o Bap, confirmou o agendamento positivo das conversas para repatriar o meia.

Segundo Bap, alguns ajustes estão sendo feitos e já existe a pressa para o anúncio do novo reforço. No entanto, o Flamengo mantém a cautela para não deixar de cumprir com o que for acordado pela negociação.

“Não falo sobre negociações sobre nós e sobre valores, mas o que posso dizer é que nós estamos próximos. A diferença é a forma de pagamento que vamos fazer. Agora nós estamos em uma situação que, por segundo, fica dividido e vai fechar rápido. Como o Flamengo tem o feito de cumprir todas as suas obrigações, nós temos que ter o tanto de locais que o Flamengo vai receber. O que a gente vai conseguir pagar é o investimento que o Flamengo vai receber. Esse estágio que a gente está tendo”, garantiu o mandatário.

Bap ainda confirmou que um negócio que envolve esses valores precisa ser tratado com cautela. O Flamengo vai bancar para o clube inglês algo na casa dos 41,2 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões) fixos, sem bônus por metas.