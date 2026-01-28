Susep alerta para crescimento no número de corretores de seguros com registro suspenso no Brasil

Dados oficiais da Superintendência de Seguros Privados (Susep), divulgados em 20 de janeiro, acenderam um sinal de alerta no mercado de seguros. O número de corretores de seguros com registro suspenso chegou a 9.665 profissionais. Em janeiro do ano passado, eram 8.724, o que representa um aumento de 10,8% em apenas um ano. O crescimento é considerado expressivo e está diretamente ligado a processos de recadastramento e ao endurecimento das exigências regulatórias.

Além das suspensões, também houve aumento relevante nos registros cancelados, que são situações mais definitivas. Segundo a Susep, o total passou de 533 para 733 registros cancelados, um avanço de 37,5%. O cancelamento ocorre quando o vínculo do profissional com o órgão regulador é encerrado, impedindo de forma permanente a atuação como corretor, salvo novo processo de habilitação.

Apesar desse cenário mais rigoroso, o mercado de seguros continua atraindo novos profissionais. Ao longo de 2025, quase 10 mil novos registros foram concedidos no mesmo período analisado.

Atualmente, o país conta com 149.031 corretores de seguros com registros ativos, número que representa um crescimento de 6,8% em comparação com janeiro de 2025. O total de empresas corretoras em plena atividade também avançou, passando de 60.585 para 65.299.

As informações mais recentes da Susep, atualizadas em janeiro de 2026, reforçam que o aumento das suspensões não está, na maioria dos casos, relacionado a infrações éticas. A suspensão do registro é um status administrativo, que impede legalmente o corretor de vender seguros e de receber comissões das seguradoras enquanto a situação não for regularizada.

Em setembro de 2025, a Susep colocou em consulta pública uma nova proposta de norma para modernizar o sistema de registro e fiscalização dos corretores. Entre as mudanças, ficou mais claro que corretores com registro suspenso não podem receber comissões. Caso o profissional continue operando nessa condição, tanto ele quanto a seguradora podem sofrer sanções administrativas, que vão desde multas até outras penalidades mais severas.

Um dos principais motivos para a suspensão tem sido a falha no recadastramento obrigatório. Muitos profissionais não concluíram a atualização de seus dados dentro do prazo exigido. A Susep intensificou a chamada “limpeza da base”, com o objetivo de garantir que apenas corretores ativos, com dados atualizados e localizáveis, continuem autorizados a atuar no mercado.

Também há casos de suspensão relacionados a irregularidades em cooperativas de corretores. As regras propostas em 2025 determinam que cooperativas excluam imediatamente associados que estejam em situação irregular. Caso isso não ocorra, a própria cooperativa pode ser penalizada, ampliando a responsabilidade das entidades sobre seus membros.

Outro fator frequente são inconsistências cadastrais ligadas ao uso do sistema Gov.br. Com a exigência de acesso por meio da conta Gov.br no nível Ouro, corretores que não migraram para esse padrão ou que possuem pendências de documentos tiveram seus registros suspensos de forma preventiva.

No caso das corretoras de seguros constituídas como empresas, a suspensão pode ocorrer quando o responsável técnico deixa a empresa sem que outro profissional habilitado seja indicado no sistema da Susep. Nessa situação, a suspensão é automática até que a regularização seja feita.

Para os corretores que estão com o status suspenso, o primeiro passo é acessar o Sistema de Registro de Corretores no site da Susep, utilizando a conta Gov.br, no nível Ouro. É importante verificar se existem pendências de documentos ou se o processo de recadastramento foi interrompido.

Também é recomendável procurar o Sindicato dos Corretores de Seguros (Sincor) da sua região, que tem oferecido apoio técnico para ajudar os profissionais a regularizar a situação e retomar legalmente suas atividades.