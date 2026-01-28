Nikolas e Flávio fazem barulho, mas não são eles que riem por último

Ler Resumo





A direita brasileira entra no ano eleitoral fragmentada e sem nome consensual, favorecendo Lula. Analistas apontam divisões internas, limites de Flávio Bolsonaro e a perda de um potencial adversário como Tarcísio, transformando a disputa em um plebiscito sobre a continuidade do presidente.

Com a corrida presidencial já em andamento, a direita brasileira entra no ano eleitoral dividida, sem um nome consensual e consumida por disputas internas. Para analistas, o cenário tem favorecido diretamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que atua como candidato desde o ano passado e, por ora, assiste à fragmentação da oposição como um espectador privilegiado (este texto é um resumo de trechos do vídeo acima).

No programa Ponto de Vista, os colunistas Mauro Paulino e Robson Bonin avaliaram que a ausência de definição clara no campo oposicionista cria um vácuo estratégico justamente no momento em que cada semana conta.

Por que a fragmentação da direita fortalece Lula?

Segundo Mauro Paulino, a direita perde tempo enquanto o governo ganha espaço. Lula, já com a candidatura definida e usando a visibilidade institucional para reforçar sua agenda, corre praticamente sem adversário direto.

A oposição, por outro lado, segue dispersa entre vários nomes. Flávio Bolsonaro aparece como candidato mais bem posicionado, mas enfrenta resistências internas. Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior e Ronaldo Caiado seguem alimentando a expectativa de entrar no jogo, o que prolonga a indefinição.

Para Paulino, o risco maior está na forma como essa fragmentação pode se traduzir em ataques cruzados, enfraquecendo a direita como um todo e permitindo que o governo atravesse boa parte da campanha sem ser confrontado diretamente.

Flávio Bolsonaro consegue liderar além da bolha?

Na avaliação de Robson Bonin, o principal problema da estratégia atual é que Flávio Bolsonaro lidera pesquisas, mas não lidera uma coalizão. Sua atuação política, segundo o colunista, segue voltada quase exclusivamente ao eleitorado bolsonarista mais fiel.

“Ele não agrega votos fora da bolha”, resume Bonin. O senador, que construiu sua trajetória política à sombra do pai, mantém um discurso direcionado aos já convertidos, sem apresentar uma ponte clara para o eleitor de centro ou para setores que rejeitam a polarização.

Tarcísio era uma alternativa mais competitiva?

Para Bonin, Tarcísio de Freitas reunia atributos que o tornariam um adversário mais incômodo para Lula: uma gestão para apresentar, maior capacidade de dialogar com o centro e a possibilidade de simbolizar uma saída da dicotomia Lula versus Bolsonaro.

Esse caminho, no entanto, foi bloqueado pela estratégia da família Bolsonaro. A ameaça de lançar um candidato próprio ao governo de São Paulo funcionou como instrumento de pressão para tirar Tarcísio do jogo nacional, empurrando a direita para um impasse que ainda não se resolveu.

A eleição caminha para um plebiscito?

Na leitura de Bonin, a disputa presidencial tende a assumir um caráter plebiscitário: o eleitor será chamado a decidir se Lula continua ou sai do poder, mais do que escolher entre projetos distintos de país.

Nesse contexto, a fragmentação da direita se torna ainda mais problemática. Sem um candidato capaz de furar a bolha e dialogar com eleitores indecisos, a oposição corre o risco de transformar a eleição em um referendo favorável ao presidente.

O que o bolsonarismo oferece além da mobilização?

Eventos recentes, como atos liderados por Nikolas Ferreira, demonstram capacidade de mobilização e engajamento nas redes, mas reforçam a crítica central dos analistas: mobilizar não é o mesmo que ampliar.

A insistência em pautas identitárias e na retórica de confronto mantém a direita energizada, mas restrita ao seu núcleo mais fiel. Sem um discurso que dialogue com o eleitor médio — preocupado com economia, segurança e estabilidade —, a oposição segue girando em torno de si mesma.

