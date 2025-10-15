Veja o vídeo e a matéria completa no link:
Um incêndio de grandes proporções mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (15) em Cascavel, no oeste do Paraná. As chamas atingiram um apartamento no último andar do Edifício João Batista, localizado no cruzamento das ruas Riachuelo e Antonina, no bairro Country.
De acordo com informações divulgadas pela Catve, várias pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher com cerca de 90% do corpo queimado, uma criança com 14% do corpo atingido e outros moradores com ferimentos mais leves. Dois bombeiros também precisaram de atendimento médico após inalar fumaça durante o combate ao fogo.
O prédio precisou ser totalmente evacuado e moradores de outras unidades foram retirados com o apoio das equipes do Siate e do Samu. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.
