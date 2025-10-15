O Tribunal do Júri de Ipiranga, no Sudeste do estado, condenou a 9 anos, 3 meses e 11 dias de prisão em regime fechado um motorista de caminhão denunciado pelo Ministério Público do Paraná por ter causado a morte de duas pessoas, no dia 19 de setembro de 2015, ao dirigir embriagado na PR-487. Ele foi condenado por duplo homicídio com dolo eventual.
Conforme a denúncia do MPPR, ele invadiu a pista contrária, atingindo um veículo em que estavam quatro pessoas – duas vítimas não resistiram à colisão e outras duas sofreram lesões corporais.
Na sessão de julgamento, o Conselho de Sentença acolheu a tese sustentada pela Promotoria de Justiça de Ipiranga de que o acusado, ao dirigir sob a influência de álcool, assumiu o risco de causar as mortes. Ele deixou o Júri preso, para início do cumprimento da pena.
