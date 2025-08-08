incorporação pela Marfrig recebe aval de 78,39% dos votos dos acionistas

A operação de incorporação da BRF pela Marfrig recebeu apoio de 78,39% dos acionistas da BRF, na assembleia geral extraordinária (AGE) realizada nesta terça-feira, 5, informou a empresa em nota. A aprovação, antecipada pelos votos a distância registrados no fim de semana, representa um passo decisivo para a formação da MBRF Global Foods Company, nova gigante do setor alimentício brasileiro.

Com presença em mais de cem países, mais de 130 mil profissionais e capacidade produtiva de cerca de 8 milhões de toneladas por ano, a MBRF surge como uma das maiores empresas globais de alimentos.

A validação da operação pelos minoritários da BRF foi destacada pela companhia como um sinal de confiança no processo. “A aprovação da maioria dos minoritários reforça a confiança no processo, conduzido com higidez e em estrita conformidade com os protocolos legais e regulatórios aplicáveis, seguindo as melhores práticas de governança corporativa”, afirmou a BRF em nota.

A aprovação da assembleia abre o prazo de 30 dias para o exercício do direito de recesso, a partir da publicação da ata. A assembleia de acionistas da Marfrig, que também precisa aprovar a operação, está marcada para as 15h desta terça-feira.

A incorporação foi formalizada em maio, com a divulgação do protocolo e justificativa da operação, posteriormente aditado no dia 26 daquele mês. Desde que a Marfrig assumiu o controle da BRF, em 2021, as duas companhias vêm integrando estratégias e promovendo sinergias operacionais. A expectativa é de que a fusão fortaleça a presença global do grupo nas áreas de alimentos processados e proteína animal.