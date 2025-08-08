Réu acusado de executar Salvador Ribeiro Júnior no Cascavel Velho é absolvido

O homem acusado de matar Salvador Ribeiro Júnior foi absolvido após passar por julgamento do Tribunal do Júri, no Fórum de Cascavel.

O crime aconteceu no dia 27 de outubro de 2024 na Rua das Chácaras, no Bairro Cascavel Velho, na região Sul da cidade.

Na ocasião, Salvador foi atingido por dois tiros, tentou correr, mas cerca de 150 metros depois, não resistiu e caiu na calçada, sem vida.

A vítima foi atingida no tórax e na cabeça por dois disparos de uma arma de fogo calibre 22.

Desde os fatos, a Delegacia de Homicídios iniciou as investigações e conseguiu localizar e prender o suspeito. O motivo da execução não foi divulgado.