Pastor se envolve em forte colisão de trânsito e é levado ao hospital

Um acidente de trânsito mobilizou a comunidade no final da tarde desta terça-feira, dia 5 de agosto, no cruzamento da Rua Porto Lucena com a Avenida Santo Cristo, no centro de Nova Santa Rosa. A colisão envolveu um Volkswagen Fox e uma Fiat Toro, resultando em uma pessoa ferida.
O Fox, conduzido pelo Pastor Vilson Wutzke, seguia pela Rua Porto Lucena e chegou a parar antes de acessar a avenida. No entanto, ao entrar na via, acabou colidindo com a Fiat Toro, que trafegava pela Avenida Santo Cristo no sentido Marechal Cândido Rondon – centro da cidade.
Com o impacto, o Fox rodou na pista e foi lançado contra a calçada do lado oposto da rua. Ambos os veículos sofreram danos significativos: o Fox teve as portas do lado esquerdo amassadas, enquanto a Fiat Toro teve os airbags acionados e a parte frontal danificada.
A condutora da Toro não se feriu, mas o condutor do Fox relatou dores nas costas. Após o atendimento no local, o Pastor Wutzke foi encaminhado ao Hospital Bom Pastor, onde passou por avaliação médica.
