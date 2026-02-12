Influenciadora de comida morre nas Filipinas após consumir caranguejo tóxico para vídeo

Segundo a imprensa local, Amit havia coletado diversos frutos do mar com amigos em um manguezal próximo à sua casa na província de Palawan em 4 de fevereiro. No vídeo, ela e os colegas foram vistos cozinhando o item em leite de coco e provando o que acreditavam ser iguarias locais, incluindo o chamado “caranguejo do diabo”, um crustáceo venenoso cujo consumo pode ser fatal.
No dia seguinte à gravação, Amit começou a sentir mal-estar grave com convulsões e perda de consciência. Ela foi levada inicialmente a uma clínica e depois transferida para um hospital da região, mas não resistiu às complicações causadas pelos neurotoxinas presentes no crustáceo. Testemunhas relataram que seus lábios ficaram escuros antes de a influenciadora morrer.
O “caranguejo do diabo”, espécie encontrada em recifes do Indo-Pacífico, carrega toxinas que permanecem ativas mesmo após o cozimento e podem provocar paralisia e insuficiência respiratória em poucas horas. Especialistas ressaltam que não há antídoto conhecido, e que a única forma de tratamento é de suporte em ambiente hospitalar.