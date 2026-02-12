Max e Gloria Cavalera lamentam a morte da filha Christina: "Sentiremos sua falta"

Notícia triste para comunidade metal! Pelas redes sociais, Max e Gloria Cavalera informaram e lamentaram a morte da filha Christina. Na postagem a família contou que a moça perdeu a vida por conta de uma doença, no entanto, não foi especificada qual a enfermidade.
A nota informou o seguinte: “É com profunda tristeza e pesar que Max, Gloria e toda a família Cavalera anunciam o falecimento de sua amada filha, irmã e mãe, Christina. Após uma longa batalha contra a doença, ela encontrou a paz ao lado de seus dois filhos, Adam e Moses, e seu irmão Dana.
Ela deixa suas duas filhas, seis irmãos (Nick, Jonathan, Richie, Jason, Zyon e Igor) e sua irmã Roxanne. Christina será para sempre lembrada como uma pioneira no mundo da música metal, punk e rock, tendo trilhado seu caminho desde o underground até estádios e arenas ao redor do mundo, além de uma inspiração e precursora para as mulheres na indústria musical.
Ela tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente, uma paixão pela vida incomparável e uma força de espírito que a tornava notável e inesquecível. Aqueles que a conheceram sabem que isso é verdade. Sentiremos sua falta para sempre, Christina. Pedimos que respeitem nossa paz e privacidade neste momento difícil e em nossa jornada sem ela”.
O RockBizz envia as mais sinceras condolências e apoio à família Cavalera neste momento de tanta dor e sofrimento.