O atentado teria acontecido na sexta-feira (24), quando eles voltavam do Rio de Janeiro para São Paulo, onde moram, segundo informações da Band. Vittor, de 27 anos, e Fuentes, 28, assumiram o namoro no começo do ano. Enquanto o primeiro é um dos maiores TikTokers do País, o segundo é conhecido por ter sido galã em Malhação. Ambos acumulam trabalhos também no cinema e em streamings.
Influenciadores Vittor Fernando e Gabriel Fuentes são alvejados em tentativa de assalto
Relacionados
How humiliation against AEK Larnaca further toxifies Crystal Palace’s Conference League campaign
Get the Adam Clery Football Column. A newsletter that unpacks the absurdities and oddities of the beautiful game The ACFC newsletter: unpacking football’s absurdities Unpack football’s oddities with the ACFC…
Betis x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações
O Real Betis recebe o Atlético de Madrid nesta segunda, 27, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontecerá no Estadio de la Cartuja, em Sevilha, às 17 horas…