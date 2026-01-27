Ingressos: Corinthians x Bahia – 28/01

O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Vila Belmiro para a partida entre Corinthians e Bahia, na quarta-feira (28), às 20h, em confronto válido pela estreia do Alvinegro no Brasileirão 2026.
A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em
consideração (enquanto houver ingressos disponíveis) as prioridades
Acessibilidade e Fiel Torcedor.
INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS
A venda dos ingressos será feita exclusivamente online, pela plataforma
https://www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.
A partida CONTA pontos normalmente para o Fiel Torcedor, seguindo o regulamento dos planos.
ATENÇÃO: Sem biometria facial, sem ingresso – a compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria facial no site do Fiel Torcedor. Também só será permitida a compra de UM ingresso por CPF.
Atente-se ao endereço correto do site para evitar golpes.
TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO, A PARTIR DAS 9H
Abertura para Não Pagantes e PCDs
TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO, A PARTIR DAS 10H
Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor e plano Minha Cadeira pontuado, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano.
TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO, A PARTIR DAS 12H
Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano.
TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO, A PARTIR DAS 16H
Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos pela plataforma online https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).
TERÇA-FEIRA, 27 DE JANEIRO, A PARTIR DAS 19H
Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).
DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR
No confronto diante do Bahia, pelo Brasileirão 2026, membros do plano Minha Vida terão descontos de 51% a 73%, os do plano Minha História terão descontos de 60% a 75%, e os do plano Meu Amor, de 60% a 75%.
VALORES DE FACE DOS INGRESSOS POR SETOR
ARQUIBANCADA COSMO DAMIÃO – R$ 80,00
ARQUIBANCADA JOSÉ DE ALENCAR– R$ 140,00
CADEIRA LATERAL TÉRREA– R$ 180,00
CADEIRA NUMERADA LATERAL – R$ 400,00
CADEIRA CATIVA DOM PEDRO – R$ 400,00
CADEIRA SOCIAL DOM PEDRO – R$ 200,00
LOUNGE INFERIOR – R$ 200,00
CADEIRA LESTE – R$ 400,00
CADEIRA COBERTA JOSÉ DE ALENCAR + CADEIRA VIP – R$ 400,00
CADEIRA SOCIAL PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
CADEIRA CATIVA PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
CADEIRA ESPECIAL PRINCESA ISABEL – R$ 400,00
Agradecemos a compreensão da Fiel e pedimos atenção ao mapa para entender a setorização e os acessos do estádio.
Sport Club Corinthians Paulista.
