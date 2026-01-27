De Miñaur, hoy en directo I Cuartos de final del Open de Australia, en vivo

Sigue en vivo y en directo el partido de cuartos de final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur

Carlos Alcaraz busca sus primeras semifinales en el Open de Australia ante el tenista local Alex de Miñaur. El partido empezará cuando termine el duelo entre Coco Gauff y Elina Svitolina en la Rod Laver Arena, que ha empezado a las nueve de la mañana hora peninsular española. Este es el tercer año consecutivo que Alcaraz llega a la antepenúltima ronda en el primer Gran Slam del año, cayendo en 2024 frente a Alexander Zverev y el 2025 ante Novak Djokovic.

Alcaraz suma cinco victorias en otros tantos duelos ante la gran esperanza ‘aussie’. Tres de esos triunfos llegaron el pasado año, terminando en las ATP Finals. Eso sí, nunca se han medido en un Grand Slam. De Miñaur sólo ha cedido una manga en todo el torneo -fue ante el serbio Medjedovic en segunda ronda- mientras que Carlitos llega a cuartos impoluto en ese sentido, pues suma doce sets consecutivos desde que debutó el domingo 18 de enero frente a otro australiano, Adam Walton.

En esta edición se cumplen 50 años de la última victoria de un tenista australiano en su Grand Slam. Fue Mark Edmondson en 1976. Esta es la séptima vez que el tenista de origen uruguayo y español llega a cuartos de final en un Grand Slam y hasta ahora nunca ha superado esta ronda. El año pasado, sin ir más lejos, perdió ante Jannik Sinner en Melbourne. Carlitos, por cierto, se mantiene invicto en 13 partidos contra jugadores australianos en el Tour.