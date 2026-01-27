Guto abre rodada às 19h, Sabalenka joga às 21h30, Alcaraz e De Minaur fecham

Melbourne (Australia) – As quartas de final do Australian Open começam às 21h30 (de Brasília) desta segunda-feira com a partida entre a bicampeã e líder do ranking, Aryna Sabalenka, e a jovem norte-americana Iva Jovic, de apenas 18 anos e que faz sua melhor campanha em Grand Slam.
A programação da Rod Laver Arena continua às 23h30 com o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo e finalista no ano passado e o norte-americano Learner Tien. Será o terceiro encontro entre eles, com uma vitória para cada lado.
A sessão noturna começa às 5h com a partida entre Coco Gauff e Elina Svitolina. A norte-americana lidera o histórico contra a ucraniana por 2 a 1. Gauff venceu o duelo mais recente no US Open de 2024 em três sets e tenta voltar à semifinal em Melbourne depois de duas temporadas.
Já no encerramento da programação, o número 1 do mundo Carlos Alcaraz enfrenta o anfitrião Alex de Minaur. O espanhol venceu todos os cinco jogos contra o australiano no circuito, três deles no ano passado.
Guto joga às 19h, Stefani às 23h30
Com a previsão de forte calor, a rodada do torneio juvenil começa bem mais cedo, às 7h (de Brasília). O goiano Guto Miguel, cabeça 2 do torneio, enfrentará o australiano Daniel Jovanovski na abertura da programação.
Já na Margaret Court Arena, que dispõe de um teto retrátil, Luísa Stefani disputa as quartas de final de duplas mistas às 23h30 ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo. Os adversários serão a cazaque Anna Danilina e o norte-americano J.J. Tracy.
Confira a programação do Australian Open
Rod Laver Arena – 21h30
[1]Aryna Sabalenka vs. [29]Iva Jovic (EUA)
Não antes de 23h30
[3]Alexander Zverev (ALE) vs. [25]Learner Tien (EUA)
Não antes de 5h
[3]Coco Gauff (EUA) vs. [12]Elina Svitolina (UCR)
[1]Carlos Alcaraz (ESP) vs. [6]Alex de Minaur (AUS)
Margaret Court Arena – Não antes de 23h30
Anna Danilina (CAZ)/J.J. Tracy (EUA) vs. [2]Luísa Stefani (BRA)/Marcelo Arevalo (ESA)
1573 Arena – 19h
Daniel Jovanovski (AUS) vs. [2]Guto Miguel (BRA)