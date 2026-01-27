Irmão de Bolsonaro não consegue sacar prêmio da Mega Sena - 26/01/2026 - Brasília Hoje

Renato Bolsonaro (PL) afirma que não conseguiu resgatar o prêmio ganho por ele e pelo irmão Jair Bolsonaro (PL) na Mega da Virada de 2025, de pouco mais de R$ 216, porque outra pessoa já tinha feito isso.

Renato e Jair acertaram a quadra na Mega da Virada, com os números 13, 21, 32 e 59. Ele conta que tentou sacar o dinheiro no último dia 20 na lotérica de Miracatu (a cerca de 140 km da capital paulista), mas foi surpreendido com a informação de que o prêmio já tinha sido pago.

“Eu sou um jogador frequente da Mega Sena, isso não pode acontecer. Eles só podem pagar o prêmio com o volante, com o comprovante do jogo. Isso tem que ser corrigido. Isso não pode acontecer com outras pessoas”, diz o pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

Renato compartilhou com a Folha o demonstrativo entregue pela lotérica. No documento, consta a informação “prêmio já pago”.

Procurada, a Caixa se limitou a dizer que “os prêmios de loterias são retirados apenas mediante apresentação do recibo de aposta original” —o que não ocorreu no caso dos Bolsonaro.

“Por uma questão de segurança, a Caixa não fornece informações sobre os ganhadores nem divulga dados relativos ao resgate dos prêmios”, disse o banco em nota, acrescentando que prêmios de até R$ 2.428,80 podem ser recebidos em agências ou lotéricas credenciadas e que, acima desse valor, apenas em agências, mediante apresentação de documento original com CPF.

Renato publicou uma foto do bilhete premiado nas redes sociais logo após o sorteio, mas diz que não deu o volante a ninguém. A aposta, segundo ele, foi feita em nome também do irmão Jair, com quem costumava jogar —e que agora está preso por tentativa de golpe de Estado em um batalhão da Polícia Militar conhecido como Papudinha.

Brasília Hoje Receba no seu email o que de mais importante acontece na capital federal

“Começamos o ano de 2026 com sorte! Acertamos a quadra em um bolão da Mega da Virada. Todo ano a gente joga. Fazemos sempre bolão eu, meu irmão, o Mozart e um cunhado meu”, disse Renato pelas redes sociais em 1º de janeiro.

“Eu que organizo sempre o bolão. Ano passado a gente jogou e também ganhamos a quadra. Esse ano fizemos o bolão em 3 e não podia deixar meu irmão de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, completou, em referência ao número do PL.

Após o questionamento da reportagem, um funcionário da Caixa entrou em contato com Renato e o orientou a ir até uma agência do banco. Ele diz não saber quando poderá fazer isso porque não há agência em Miracatu.

A Mega da Virada sorteou os números 09 – 13 – 21 – 32 – 33 – 59. A Caixa afirma que 308.315 pessoas acertaram a quadra —o que rendeu R$ 216,76 para cada uma delas. Para os 3.921 jogos que acertaram a quina, a bolada em dinheiro foi de R$ 11.931,42 para cada.

Seis apostas acertaram os seis números e dividiram o prêmio principal, de R$ 1.091.357.286,52, o maior da história —uma feita em lotérica de João Pessoa (PB), outra de Ponta Porã (MS) e outra de Franco da Rocha (SP), além três pela Internet. Cada uma recebeu R$ 181.892.881,09.