No mesmo período, o dólar perdeu força. No Brasil, passou de R$ 6 para R$ 5,27. Essa busca por alternativas ao dólar, aos títulos e ativos americanos não só valoriza o ouro e a prata como também gera uma onda de investimentos atrás de mercados emergentes – o que, segundo economistas, coloca o Brasil em uma posição estratégica. Em menos de um mês, o saldo de capital estrangeiro já passa de US$ 15,7 bilhões, segundo a B3. Isso é quase a metade de todo o volume registrado em 2025.
Preço do ouro volta a bater recorde no mercado internacional
