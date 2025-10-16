O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de grande perigo para tempestade em Erechim e cidades da região de Noroeste Rio-grandense. O aviso, válido entre 16 de outubro de 2025, às 03h e 17 de outubro de 2025, às 03h, destaca o grande risco para chuvas superiores a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia.

O INMET divide os alertas em três níveis de severidade:

  • Perigo potencial (amarelo)
  • Perigo (laranja)
  • Grande perigo (vermelho)

O instituto alerta para chuvas de até 100 mm por hora e ventos intensos de até 120 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

As cidades que devem ser atingidas pelo alerta vermelho de tempestade, segundo o órgão, são:

Confira a previsão do tempo para Erechim e outras cidades:

Acesse a previsão do tempo

Como se proteger de tempestades

Em caso de emergências, informações devem ser consultadas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Problemas relacionados a cortes no fornecimento de energia e quedas de postes devem ser relatados à CEMIG pelo telefone 116.

Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo INMET.

Source link