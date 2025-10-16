O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de grande perigo para tempestade em Erechim e cidades da região de Noroeste Rio-grandense. O aviso, válido entre 16 de outubro de 2025, às 03h e 17 de outubro de 2025, às 03h, destaca o grande risco para chuvas superiores a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia.
O INMET divide os alertas em três níveis de severidade:
- Perigo potencial (amarelo)
- Perigo (laranja)
- Grande perigo (vermelho)
O instituto alerta para chuvas de até 100 mm por hora e ventos intensos de até 120 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.
As cidades que devem ser atingidas pelo alerta vermelho de tempestade, segundo o órgão, são:
Confira a previsão do tempo para Erechim e outras cidades:
Como se proteger de tempestades
Em caso de emergências, informações devem ser consultadas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Problemas relacionados a cortes no fornecimento de energia e quedas de postes devem ser relatados à CEMIG pelo telefone 116.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo INMET.