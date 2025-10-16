Veja Cris Vianna nas gravações da quinta temporada da série “Arcanjo renegado”, do Globoplay. Na trama, ela vive Maíra, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). “É uma personagem que simboliza a força e a resiliência da mulher negra em espaços de poder, ainda tão raros fora da ficção”, afirma Cris, que recebeu este ano o prêmio Dandara, concedido pela própria Alerj.

