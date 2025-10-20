Entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17), áreas de instabilidade provocam condições de tempo severo (pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e queda de granizo) na Região Sul. Inicialmente, as áreas atingidas com maior severidade são: grande parte do Rio Grande do Sul (especialmente o noroeste), oeste, meio-oeste de Santa Catarina, sudoeste e sul do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Com o posicionamento da Baixa do Chaco entre o Paraguai e a Bolívia, estas instabilidades persistem sobre estas áreas até sábado (18) (Figura 1).
Figura 1 – Precipitação total prevista pelo modelo COSMO para 72 horas na quinta-feira (16 ) e sábado (18 ).
Na manhã de sábado (18 ), uma área de baixa pressão se forma no litoral de São Paulo, dando origem a uma nova frente fria, que também deve se alinhar com um outro sistema frontal que já atua sobre o oceano, reorganizando assim, o escoamento e favorecendo o deslocamento das instabilidades para as regiões Centro-Oeste e Sudeste. Portanto, no decorrer do sábado, as chuvas amenizam no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas devem se concentrar mais no leste desta região. Por outro lado, são esperadas chuvas intensas no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ainda no decorrer do dia, estas instabilidades atingem o sul de Goiás, o Triângulo Mineiro, o sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (Figura 2).
Figura 2 – precipitação total prevista pelo modelo COSMO para sábado (18).
O gradiente de pressão estabelecido entre o continente e o centro de baixa pressão no litoral paulista tende a intensificar os ventos no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas Gerais, no decorrer do dia 18, assim como no litoral das regiões Sul e Sudeste do país (Figura 3).
|
(a)
|
(b)
Figura 3 – Rajadas de vento previstas pelo COSMO para a tarde e noite de sábado, (18). (b).
No domingo (19), há propagação das instabilidades para o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro, mantendo no leste de São Paulo, melhorando as condições de tempo no Mato Grosso do Sul, Paraná e centro-oeste de São Paulo (Figura 4).
Figura 4 – precipitação total prevista pelo modelo COSMO para domingo (19).
Na segunda-feira (20), o deslocamento do sistema (tanto da alta pós-frontal quanto da baixa sobre o oceano) favorecerá grande aporte de umidade para o litoral da Bahia, do Recôncavo ao sul do estado. Além do aporte de umidade e chuvas para a faixa litorânea, instabilidades serão favorecidas também para o interior da Bahia e outras áreas do sertão nordestino. Caso a previsão se confirme, áreas dos estados do Piauí, Pernambuco e Bahia receberão chuvas após um longo período de estiagem (mais de 4 meses sem chuva).
Figura 5 – precipitação total prevista pelo modelo COSMO para segunda-feira (20).
Durante a atuação deste sistema, a expectativa é de declínio gradual da temperatura, principalmente nas máximas, entre sábado (18) e segunda-feira (20).
Figura 6 – Tendência da temperatura em 2 metros prevista pelo modelo COSMO para sábado (18), (b) domingo (19 ) e (c) segunda-feira (20 ).
O INMET é um órgão do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e representa o Brasil junto à Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950.
