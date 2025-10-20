Tempo chuvoso segue no Rio até a próxima quarta-feiraÉrica Martin/Agência O Dia

Rio – A semana que começa no Rio vai ser de chuva e temperaturas amenas. A passagem de uma frente fria influencia o tempo, deixando o céu nublado a encoberto ao longo deste domingo (19). Desde o início da manhã, chove fraco em diversos bairros da cidade e houve registro de ventos fortes em alguns locais. A máxima prevista para o dia é 24ºC e a mínima de 16ºC. 

De acordo com o Sistema Alerta Rio, na segunda-feira (20), ventos úmidos do oceano vão deixar o céu nublado e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. A máxima pode chegar aos 27ºC e a mínima aos 16ºC. Na terça-feira (21), a previsão é de nebulosidade variada, com chuvisco/chuva fraca isolada a qualquer momento e os termômetros podem chegar à máxima de 27ºC e mínima de 15ºC.

Na quarta-feira (22) e quinta-feira (23), ainda segundo o Alerta Rio, um sistema de alta pressão volta a influenciar as condições de tempo na cidade do Rio. Haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados. As máximas previstas são de 28ºC e 29ºC e as mínimas de 16ºC e 17ºC, respectivamente. 

Chuva e ventania provocam estragos no Rio

As fortes chuvas e a ventania que atingiram a cidade na noite de sábado (18) e madrugada deste domingo provocaram quedas de postes, árvores sobre a fiação e galhos, além de bolsões d’água em diversos pontos. Os três maiores acumulados das últimas 24 horas ocorreram nas estações Alto da Boa Vista (65,0mm), Grota Funda (54,8mm) e Barra/Riocentro (49,6mm) e o Centro de Operações Rio (COR) registrou pelo menos 19 ocorrências. 
Aém da chuva e dos ventos fortes, a ressaca que atinge a orla da cidade interditou temporariamente a Ciclovia Tim Maia, que liga os bairros do Leblon e de São Conrado. A condição do oceano teve início na noite deste sábado e deve seguir até as 21h da próxima segunda-feira. 

