Rio – A semana que começa no Rio vai ser de chuva e temperaturas amenas. A passagem de uma frente fria influencia o tempo, deixando o céu nublado a encoberto ao longo deste domingo (19). Desde o início da manhã, chove fraco em diversos bairros da cidade e houve registro de ventos fortes em alguns locais. A máxima prevista para o dia é 24ºC e a mínima de 16ºC.
De acordo com o Sistema Alerta Rio, na segunda-feira (20), ventos úmidos do oceano vão deixar o céu nublado e há previsão de chuva fraca isolada a qualquer momento. A máxima pode chegar aos 27ºC e a mínima aos 16ºC. Na terça-feira (21), a previsão é de nebulosidade variada, com chuvisco/chuva fraca isolada a qualquer momento e os termômetros podem chegar à máxima de 27ºC e mínima de 15ºC.
Na quarta-feira (22) e quinta-feira (23), ainda segundo o Alerta Rio, um sistema de alta pressão volta a influenciar as condições de tempo na cidade do Rio. Haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados. As máximas previstas são de 28ºC e 29ºC e as mínimas de 16ºC e 17ºC, respectivamente.
