O prêmio principal da Mega-Sena permaneceu sem ganhador no sorteio do concurso 2.929, realizado neste sábado, 18, na cidade de São Paulo. Com isso, o valor estimado para a próxima edição subiu para mais de R$ 75 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal.
As dezenas sorteadas foram: 03, 07, 08, 34, 35 e 51. Nenhuma aposta acertou os seis números, mas 55 bilhetes obtiveram cinco acertos e vão receber R$ 48.914,30 cada. Outras 4.762 apostas conquistaram quatro acertos e garantiram o prêmio de R$ 931,23 por bilhete.
Próximo sorteio da Mega-Sena
O próximo sorteio está programado para terça-feira, 21. Os interessados podem apostar até as 19h do dia do sorteio em casas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, acessíveis em diferentes dispositivos.
Os pagamentos das apostas online podem ser feitos utilizando PIX, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa. Apenas pessoas com 18 anos ou mais estão autorizadas a participar dos jogos.
De acordo com a Caixa, a chance de ganhar com uma aposta simples de seis números, que custa R$ 6, é de uma em 50.063.860. Já quem aposta o máximo de 20 dezenas, pagando R$ 232.560,00, tem probabilidade de uma em 1.292 de acertar o prêmio principal.