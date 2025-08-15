Instituto x Unión de Santa Fé jogam pela 05ª rodada do Campeonato Argentino 2025. A partida será disputada nesta sexta-feira (15), às 19:00 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón.
As equipes possuem campanhas idênticas na Liga Professional. O vencedor do duelo de hoje entra na zona de classificação aos playoffs.
Confira o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo do Instituto x Unión de Santa Fé hoje.
Instituto – Não vence há três jogos
O Instituto vem de derrota para o River Plate por 4 a 0, e empates com Vélez Sarsfield e Platense. Após os resultados recentes, a equipe caiu na tabela de classificação do Campeonato Argentino.
Atualmente, o Instituto é o décimo colocado do Grupo B com cinco pontos conquistados em quatro jogos (uma vitória, dois empates e uma derrota, tendo dois gols marcados e cinco sofridos).
Contra o Unión Santa Fé, o Albirrojo visa reencontrar o caminho da vitória ao lado do seu torcedor. Alex Luna e Ariel Puebla são as principais esperanças de gols.
Últimos Jogos do Instituto
- Instituto 1 x 1 Platense – Campeonato Argentino – 10/08
- Vélez Sarsfield 0 x 0 Instituto – Campeonato Argentino – 26/07
- Instituto 0 x 4 River Plate – Campeonato Argentino – 19/07
Prováveis Escalações do Instituto
- Manuel Roffo, Juan Franco, Elías Pereyra, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón, Alex Luna, Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Matias Fonseca, Damián Puebla, Juan Romero.
Unión Santa Fé – Marcou apenas dois gols no Campeonato Argentino
O Unión Santa Fé chega para o confronto diante do Instituto após derrota para o Argentinos Juniors. Jogando fora de casa, o El Tate criou pouco ofensivamente e acabou superada.
Devido o revés, o Unión Santa Fé caiu para nona colocação do Grupo A do Campeonato Argentino com cinco pontos (uma vitória, dois empates e uma derrota, tendo dois à favor e dois contra).
Uma das grandes dificuldades do Santa Fé na temporada é o sistema ofensivo. O time tem tido dificuldades para criar oportunidades de gols.
Últimos Jogos do Unión Santa Fé
- Argentinos Juniors 1 x 0 Unión Santa Fé – Campeonato Argentino – 10/08
- Unión Santa Fé 0 x 0 Tigre – Campeonato Argentino – 25/07
- Ferro Carril 0 x 1 Argentinos Juniors – Campeonato Argentino – 19/07
Provável Escalação do Unión Santa Fé
- Matías Tagliamonte, Lautaro Vargas, Valentín Fascendini, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco, Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Augusto Solari, Lucas Gamba, Cristian Tarragona.
Estatísticas do Unión e Instituto
- Instituto não vence há três jogos;
- Unión Santa Fé não marcou gols nas últimas duas partidas;
- Instituto ainda não venceu em casa no Campeonato Argentino;
Palpites em Instituto x Unión Santa Fé
Unión Santa Fé e Instituto são equipes com baixas médias de gols marcados por jogo na temporada. Vale destacar também que as últimas oito partidas do Santa Fé tiveram Menos de 2,5 gols.
Por esses motivos e pelas odds oferecidas, os nossos palpites são: Menos de 2,5 gols e Ambas Marcam – Não.
|Instituto x Unión Santa Fé Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Total de Gols
|Menos de 2,5
|1.43 na Superbet
|Ambas Marcam
|Não
|1.62 na Superbet
As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Sugestões de Palpites
Abaixo, leia mais dicas para o jogo de hoje do Campeonato Argentino:
Mais de 4,5 cartões – 1.88 na Novibet
O mercado de cartões é uma alternativa interessante. A tendência é que Instituto x Unión Santa Fé seja intenso do início ao fim.
Mais de 8,5 escanteios – 1.86 na Novibet
Cruzamentos e jogadas pela linhas devem ser usados constantemente pelas equipes. Dessa forma, o mercado de over escanteios tem valor.
Onde Assistir ao Jogo do Instituto x Unión Santa Fé?
A partida vai ser transmitida em:
- TV: Sem transmissão;
- Streaming Ao Vivo: Disney +.
Ficha Técnica
- Partida: Instituto x Unión Santa Fé
- Competição: Campeonato Argentino 2025
- Data: 15/08/2025
- Horário: 19:00 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Presidente Perón, Córdoba, Argentina
- Transmissão: Disney +
Acesse FogãoNET e veja os melhores palpites do futebol brasileiro e internacional.
Jogue com responsabilidade! Proibido para menores de 18 anos!