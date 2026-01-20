A Inter vive um momento sólido na temporada. A equipe italiana venceu cinco dos últimos seis jogos e chega confiante. A boa fase recente colocou o time na liderança do Campeonato Italiano, com três pontos de vantagem sobre o rival Milan. Na Champions League, o time comandado por Christian Chivu também apresenta bom desempenho. Com 12 pontos, a Inter ocupa a sexta colocação geral e segue bem posicionada na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final.
Inter de Milão x Arsenal: Champions, onde assistir
