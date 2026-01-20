Al-Ahli e Al-Khaleej se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. O duelo acontecerá nesta terça-feira (20), às 14:30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal.
As duas equipes estão separadas por dez pontos na competição. O Al-Ahli ocupa a quarta colocação, com 34 pontos, enquanto o Al-Khaleej aparece em oitavo, com 24 pontos.
Confira nossos palpites para Al-Ahli x Al-Khaleej, saiba onde assistir ao jogo do futebol saudita e veja as prováveis escalações das equipes.
Histórico de Al-Ahli x Al-Khaleej
As duas equipes já se enfrentaram 17 vezes, com vantagem para o Al-Ahli, que venceu nove partidas. O Al-Khaleej levou a melhor em apenas duas ocasiões, enquanto seis confrontos terminaram empatados.
No histórico recente, são quatro vitórias do Al-Ahli e um empate, evidenciando a superioridade técnica da equipe nas últimas temporadas.
Al-Ahli – Vem de uma boa sequência de resultados
O Al-Ahli chega embalado por cinco vitórias consecutivas, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições. Na rodada passada, venceu o Al-Kholood fora de casa por 1 a 0.
Com o resultado, encerrou a rodada na quarta colocação, com 34 pontos, mesma pontuação de Al-Taawon e Al-Nassr, terceiro e segundo colocados, respectivamente. A distância para o líder Al-Hilal é de sete pontos.
Provável Escalação do Al-Ahli
- Al-Sanbi; Majrashi, Demiral, Sulaiman, Al Hawsawi; Mahrez, Kessié, Atangana, Galeno; Toney, Millot.
Al-Khaleej – Tenta aproveitar o bom momento
O Al-Khaleej tem mostrado evolução na temporada. Após cinco jogos sem vencer, a equipe engatou três vitórias consecutivas, todas pelo Campeonato Saudita. Ainda assim, segue distante dos primeiros colocados da tabela.
Atualmente, o Al-Khaleej ocupa a oitava posição, com 24 pontos, somando sete vitórias, três empates e cinco derrotas.
Provável Escalação do Al-Khaleej
- Moris; Al Hamsal, Schenkeveld, Khubrani, Rebocho; Kourbelis, Kanabah; Hamzi, Fortounis, Masouras; King.
Estatísticas de Al-Ahli x Al-Khaleej
- O Al-Ahli não teve sua defesa vazada em três de seus últimos cinco jogos;
- Ivan Toney é o artilheiro do Al-Ahli, com 16 gols na temporada;
- O Al-Khaleej só não marcou em um de seus últimos 13 jogos;
- Quatro dos últimos cinco jogos do Al-Khaleej terminaram com mais de 2,5 gols.
Palpites e Prognósticos para Al-Ahli x Al-Khaleej – Time mandante é o favorito
O Al-Khaleej vive um bom momento nas últimas semanas, chegando a esta partida invicto nos últimos quatro jogos, com três vitórias e um empate. No entanto, terá pela frente uma das equipes mais fortes tecnicamente do Campeonato Saudita, além do desafio de atuar fora de casa.
Pela campanha consistente e pela superioridade técnica, o Al-Ahli aparece como favorito.
Palpites
|
Tipo de Palpite
|
Palpites
|
Melhores odds
|
Resultado do Jogo
|
Al-Ahli vence
|
|
Próximo
|
Al-Ahli Primeiro a Marcar
|
As odds apresentadas foram apuradas na redação deste artigo e estão sujeitas a alterações.
Consulte a casa de apostas para informações atualizadas.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos! Jogue com responsabilidade!
Sugestões de Mercados para Al-Ahli x Al-Khaleej
💡Outros palpites interessantes para o jogo do futebol saudita são:
🔥 Ambas Marcam: Sim – @1.52 na Novibet
O Al-Ahli tem mostrado certa solidez defensiva nos últimos confrontos. Ainda assim, pelo bom momento vivido pelo Al-Khaleej, a tendência é de que ambas as equipes marquem.
🔥 Ivan Toney: Marcar a Qualquer Momento – @2.00 na Novibet
O atacante Ivan Toney vive grande fase, com oito gols e quatro assistências nos últimos oito jogos do Al-Ahli. Diante desse cenário, a expectativa é de que ele volte a ser decisivo e amplie seus números nesta rodada.
Onde Assistir Al-Ahli x Al-Khaleej
O jogo entre Al-Ahli e Al-Khaleej hoje será transmitido ao vivo em:
- TV: sem transmissão prevista;
- Streaming Ao Vivo: Canal GOAT (YouTube).
Ficha Técnica de Al-Ahli x Al-Khaleej
Todos os detalhes da partida da Saudi Pro League!
- Partida: Al-Ahli x Al-Khaleej
- Competição: Campeonato Saudita 2025/26
- Data: 20/01/2026
- Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
- Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal
- Transmissão: Canal GOAT (YouTube)
>>> Confira mais sugestões para os jogos de hoje!