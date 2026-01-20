Escudos de Al-Ahli x Al-Khaleej, que se enfrentam pelo Campeonato Saudita

Al-Ahli e Al-Khaleej se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. O duelo acontecerá nesta terça-feira (20), às 14:30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal.

As duas equipes estão separadas por dez pontos na competição. O Al-Ahli ocupa a quarta colocação, com 34 pontos, enquanto o Al-Khaleej aparece em oitavo, com 24 pontos.

Confira nossos palpites para Al-Ahli x Al-Khaleej, saiba onde assistir ao jogo do futebol saudita e veja as prováveis escalações das equipes.



Prognóstico

Al-Ahli vence



Histórico de Al-Ahli x Al-Khaleej

As duas equipes já se enfrentaram 17 vezes, com vantagem para o Al-Ahli, que venceu nove partidas. O Al-Khaleej levou a melhor em apenas duas ocasiões, enquanto seis confrontos terminaram empatados.

No histórico recente, são quatro vitórias do Al-Ahli e um empate, evidenciando a superioridade técnica da equipe nas últimas temporadas.

Al-Ahli – Vem de uma boa sequência de resultados

O Al-Ahli chega embalado por cinco vitórias consecutivas, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições. Na rodada passada, venceu o Al-Kholood fora de casa por 1 a 0.

Com o resultado, encerrou a rodada na quarta colocação, com 34 pontos, mesma pontuação de Al-Taawon e Al-Nassr, terceiro e segundo colocados, respectivamente. A distância para o líder Al-Hilal é de sete pontos.

Últimos 5 Jogos

Al Kholood

Al

0-1

Al-Ahli Jeddah

Al-

Al-Ahli Jeddah

Al-

2-1

Al Taawon

Al

Al Akhdoud

Al

0-1

Al-Ahli Jeddah

Al-

Al-Ahli Jeddah

Al-

3-2

Al-Nassr

Al-

Al-Ahli Jeddah

Al-

2-0

Al-Fayha

Al-

Provável Escalação do Al-Ahli

  • Al-Sanbi; Majrashi, Demiral, Sulaiman, Al Hawsawi; Mahrez, Kessié, Atangana, Galeno; Toney, Millot.

Al-Khaleej – Tenta aproveitar o bom momento

O Al-Khaleej tem mostrado evolução na temporada. Após cinco jogos sem vencer, a equipe engatou três vitórias consecutivas, todas pelo Campeonato Saudita. Ainda assim, segue distante dos primeiros colocados da tabela.

Atualmente, o Al-Khaleej ocupa a oitava posição, com 24 pontos, somando sete vitórias, três empates e cinco derrotas.

Últimos 5 Jogos

Al Khaleej Saihat

Al

4-1

Al Akhdoud

Al

Al-Ettifaq

Al-

1-2

Al Khaleej Saihat

Al

Al Khaleej Saihat

Al

4-0

Dhamk

Dha

Al Najma

Al

2-2

Al Khaleej Saihat

Al

Al Khaleej Saihat

Al

0-1

Al-Fateh

Al-

Provável Escalação do Al-Khaleej

  • Moris; Al Hamsal, Schenkeveld, Khubrani, Rebocho; Kourbelis, Kanabah; Hamzi, Fortounis, Masouras; King.

Estatísticas de Al-Ahli x Al-Khaleej

  • O Al-Ahli não teve sua defesa vazada em três de seus últimos cinco jogos;
  • Ivan Toney é o artilheiro do Al-Ahli, com 16 gols na temporada;
  • O Al-Khaleej só não marcou em um de seus últimos 13 jogos;
  • Quatro dos últimos cinco jogos do Al-Khaleej terminaram com mais de 2,5 gols.

Palpites e Prognósticos para Al-Ahli x Al-Khaleej – Time mandante é o favorito

O Al-Khaleej vive um bom momento nas últimas semanas, chegando a esta partida invicto nos últimos quatro jogos, com três vitórias e um empate. No entanto, terá pela frente uma das equipes mais fortes tecnicamente do Campeonato Saudita, além do desafio de atuar fora de casa.

Pela campanha consistente e pela superioridade técnica, o Al-Ahli aparece como favorito.

Al-Ahli Jeddah
AL-

Al-Ahli Jeddah


Palpites

Al Khaleej Saihat

Al Khaleej Saihat
AL
















Tipo de Palpite
Palpites
Melhores odds

Resultado do Jogo
Al-Ahli vence




Próximo
Al-Ahli Primeiro a Marcar




Sugestões de Mercados para Al-Ahli x Al-Khaleej

💡Outros palpites interessantes para o jogo do futebol saudita são:

🔥 Ambas Marcam: Sim – @1.52 na Novibet

O Al-Ahli tem mostrado certa solidez defensiva nos últimos confrontos. Ainda assim, pelo bom momento vivido pelo Al-Khaleej, a tendência é de que ambas as equipes marquem.

🔥 Ivan Toney: Marcar a Qualquer Momento – @2.00 na Novibet

O atacante Ivan Toney vive grande fase, com oito gols e quatro assistências nos últimos oito jogos do Al-Ahli. Diante desse cenário, a expectativa é de que ele volte a ser decisivo e amplie seus números nesta rodada.

Onde Assistir Al-Ahli x Al-Khaleej

O jogo entre Al-Ahli e Al-Khaleej hoje será transmitido ao vivo em:

  • TV: sem transmissão prevista;
  • Streaming Ao Vivo: Canal GOAT (YouTube).

Ficha Técnica de Al-Ahli x Al-Khaleej

Todos os detalhes da partida da Saudi Pro League!

  • Partida: Al-Ahli x Al-Khaleej
  • Competição: Campeonato Saudita 2025/26
  • Data: 20/01/2026
  • Horário: 14:30 (Horário de Brasília)
  • Local: Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal
  • Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

>>> Confira mais sugestões para os jogos de hoje!



