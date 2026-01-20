Lançamento de carro da Audi marca desafio inédito para Bortoleto na F1

A Audi apresenta nesta terça-feira (20), em Berlim, na Alemanha, o carro de sua estreia na Fórmula 1, marcando o início de uma jornada para ser, até 2030, uma das equipes de ponta da categoria. Para isso, o time aposta em trunfos que já estão nessa missão desde 2025, considerado um ano de transição, competindo ainda com o nome Sauber, mas já com boa parte da equipe que estará no grid em 2026.

