Kairat Almaty x Club Brugge – Palpite da Champions League 25/26 - 20/01

Futebol / UEFA Champions League
20/01/2026 – 12:30
Kairat Almaty
VS
Club Brugge KV
Odds atualizadas em 16/01/2026 às 21:02
Na Astana Arena, Kairat Almaty x Club Brugge se enfrentam na tarde dessa terça-feira (20), às 12h30 (horário de Brasília), pela 7ª rodada da Champions League. Confira a seguir os melhores palpites de apostas para esse duelo emocionante, que será transmitido pelo HBO MAX.
(AS ODDS FORAM ADICIONADAS NO DIA 18/01, ÀS 09h10)
Kairat Almaty x Club Brugge – Palpites e prognóstico – Champions League 2025/26 – 7ª rodada
Kairat Almaty x Club Brugge – Palpite da Champions League – Três melhores apostas
Club Brugge vence o 1º tempo
Mesmo em má fase, o Club Brugge possui o elenco superior ao Kairat que tem sofrido gols antes dos adversários nos últimos jogos. Sendo assim, vale investir que pela péssima defesa do mandante os visitantes venceram o 1º tempo.
Ambas marcam
Nos últimos seis jogos da temporada, o Brugge participou de cinco com a odd ambas marcam. Nesse sentido, vale apostar que o palpite se repetirá na partida dessa terça-feira (20).
Mais de 2.5 gols
Além disso, o Brugge participou de oito jogos recentes com a odd mais de 2.5 gols. Nesse cenário, vale apostar nesse mercado pela probabilidade de acerto no confronto da 7ª rodada da Champions League.
Kairat Almaty x Club Brugge – Odds
Kairat Almaty x Club Brugge – Palpite da Champions League – onde assistir ao vivo
O jogo, válido pela Champions League 2025/26, contará com uma opção para o fã de esportes assistir ao vivo: pelo HBO MAX (via streaming).
Jogos anteriores das equipes
Kairat Almaty
O Kairat empatou por 0 a 0 com o Varaždin em amistoso realizado no dia 14 de janeiro. Ademais, a equipe ocupa a 36ª colocação da Champions League com um ponto.
Club Brugge
Por outro lado, o Club Brugge perdeu por 3 a 2 para o La Louvière em duelo válido pelo Campeonato Belga. Além disso, a equipe ocupa 31ª colocação da Champions League com quatro pontos.
Kairat Almaty x Club Brugge – Palpite da Champions League – Retrospecto
Segundo dados do site Ogol, esse é o primeiro confronto entre as agremiações.
A princípio, Kairat x Brugge acontecerá na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão, na próxima terça-feira (20).
Como informado, a partida tem início marcado às 12h30 (horário de Brasília).
O jogo, que será válido pela 7ª rodada da Champions League 2025/26, terá transmissão ao vivo no HBO MAX (via streaming).
O melhor palpite para o confronto dessa terça-feira é no triunfo do Club Brugge.
Por fim, é o primeiro confronto oficial entre os times.