Durante toda segunda-feira (19), a pipoca Milena esteve na frente na rejeição do público na Enquete do NSC Total para ser a primeira eliminada do BBB 26. Ela chegou a ter 48% de rejeição em determinado momento. No entanto, o jogo virou e o público agora que ver Aline Campos fora da casa, mesmo com uma diferença apertada, a camarote agora é a mais rejeitada pelo público. Entenda a situação atual.

Continua depois da publicidade

Quem você quer eliminar no 1º Paredão do BBB 26?

Lembrando que a Enquete do NSC Total é um termômetro do jogo e não reflete na decisão que ocorre lá dentro da casa ou em votação no gshow.

Como Aline Campos virou a mais rejeitada na enquete?

Milena sempre ficou na frente na rejeição do público que votou na Enquete do NSC Total para esse primeiro paredão. A sister pipoca chegou a ter mais de 8% de votos para deixar a casa. Aos poucos, durante o dia, essa situação foi mudando e a diferença para Aline Campos foi ficando cada vez menor.

Na noite de segunda-feira (19), depois do Sincerão do BBB, em que Aline Campos e Ana Paula Renault tiveram um grande embate, com Aline ganhando como a pessoa que mais pipocou e Ana Paula como a pessoa que se deu melhor na dinâmica, o jogo virou na enquete também.

Continua depois da publicidade

Até às 7h (horário de Brasília) os números da Enquete do 1º Paredão do BBB 26 no NSC Total mostram Aline Campos como a mais rejeitada com 43.9% dos votos e Milena vem logo atrás com 42.6%. Ana Paula Renault não precisa se preocupar com esse paredão pois tem apenas 13.4% dos votos.

Aline Campos – 43.9%

– 43.9% Milena – 42.6%

– 42.6% Ana Paula Renault – 13.4%

Durante o Sincerão, além do embate os participantes tinham que montar seus pódios, dizendo quais colegas queriam ver no 2º e 3º lugar com eles na final e quem queriam que não ganhasse o BBB 26. Aline Campos foi colocada na posição de “não quer que ganhe” por Ana Paula e Milena, mostrando que pode haver uma união de torcidas nesse paredão.

O público que, durante toda segunda-feira (19), parecia não ter tomado um lado da discussão entre Aline e Ana Paula, agora parece já ter lado nessa rivalidade e prefere deixar a dupla de aliadas (Ana Paula e Milena) lá dentro e ver a camarote Aline aqui fora.

Continua depois da publicidade

Que horas começa o BBB 26 nesta terça-feira?

A primeira eliminação do BBB 26 acontece nesta terça-feira (20 de janeiro), ao vivo, a partir de 22h25min (horário de Brasília), logo após o capítulo inédito de Três Graças na TV Globo. Tadeu Schmidt anunciou ontem uma novidade para o programa de hoje.

Um participante, que será definido por sorteio provavelmente, terá uma vantagem e será informado disso nesta terça (20) durante o programa. Essa pessoa ficará sabendo que no próximo domingo, na formação do segundo paredão, não haverá Prova Bate e Volta.

Confira o signo de cada participante do BBB 26

1 Voltar Avançar Aline Campos – Libra (Foto: Divulgação, Globo) Ana Paula Renault – Sagitário (Foto: Divulgação, Globo) Sol Vega – Gêmeos (Foto: Divulgação, Globo) Alberto Cowboy – Áries (Foto: Divulgação, Globo) Solange Couto – Câncer (Foto: Divulgação, Globo) Juliano Floss – Gêmeos (Foto: Divulgação, Globo) Pedro – Touro (Foto: Divulgação, Globo) Milena – Peixes (Foto: Divulgação, Globo) Marciele – Câncer (Foto: Divulgação, Globo) Maxiane – Câncer (Foto: Divulgação, Globo) Brigido – Touro (Foto: Divulgação, Globo) Jordana – Leão (Foto: Divulgação, Globo) Samira – Sagitário (Foto: Divulgação, Globo) Paulo Augusto – Gêmeos (Foto: Divulgação, Globo) Marcelo – Touro (Foto: Divulgação, Globo) Breno – Touro (Foto: Divulgação, Globo) Jonas Sulzbach – Aquário (Foto: Divulgação, Globo) Edílson Capetinha – Virgem (Foto: Divulgação, Globo) Henri Castelli – Aquário (Foto: Divulgação, Globo)

Leia também

Continua depois da publicidade

BBB 26: lista definitiva dos participantes da edição

BBB 26: confira as redes sociais e os emojis de cada participante

Lista completa dos signos do BBB 26: descubra o padrão astral da casa este ano