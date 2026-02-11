IRIM11 negocia com forte desconto patrimonial e dividendos elevados após reestruturação

O relatório gerencial de dezembro trouxe novos elementos para a análise do IRIM11, fundo imobiliário de papel que passou por uma reestruturação profunda após a incororação do antigo IRDM11, concluída em novembro de 2025. Em 2026, o fundo chama atenção por negociar com um dos maiores descontos patrimoniais do segmento, ao mesmo tempo em que entrega dividendos elevados no curto prazo.

Atualmente, o valor patrimonial por cota é de R$ 84,14, enquanto a cotação de mercado gira em torno de R$ 68, o que representa um desconto aproximado entre 18% e 19%. Esse nível de deságio é relevante, sobretudo para um FII de papel com carteira diversificada e baixa alavancagem.

Dividendos altos, mas com uso de reservas

No mês de referência, o IRIM11 distribuiu R$ 0,89 por cota, um dos maiores pagamentos recentes do fundo. Considerando a cotação atual, o dividend yield mensal ficou próximo de 1,3%, patamar elevado dentro do universo dos FIIs de papel.

Entretanto, o resultado recorrente do período foi de R$ 0,66 por cota, o que indica que R$ 0,23 por cota vieram de reservas. Com isso, o fundo encerrou o mês sem saldo de resultados acumulados, aumentando a importância da evolução operacional nos próximos meses para sustentar o nível de distribuição.

A gestão apontou dois fatores principais para o desempenho mais fraco:

IPCA de outubro muito baixo (0,09%) , impactando diretamente a correção dos CRIs;

, impactando diretamente a correção dos CRIs; Integralização recente de grande parte dos ativos, concluída apenas em 18 de novembro, o que limitou o reconhecimento pleno das receitas no mês.

Com a aceleração do IPCA em novembro (0,18%) e dezembro (0,33%), a expectativa é de melhora gradual dos resultados ao longo de 2026.

Desempenho de mercado segue pressionado

Apesar do dividendo elevado, o comportamento da cota ainda reflete cautela dos investidores:

+2% no último mês

-12% nos últimos seis meses

-6,68% em 12 meses

Em julho de 2025, o fundo chegou a ser negociado acima de R$ 78, enquanto em janeiro de 2026 permanece próximo de R$ 68, evidenciando a perda de valor percebida pelo mercado após a fusão.

Ainda assim, no acumulado de 2025, o IRIM11 entregou rentabilidade total próxima de 27,4%, superando indicadores de renda fixa como CDI e IMA-B, impulsionado pelo forte carrego da carteira.

Carteira de CRIs é diversificada e majoritariamente indexada ao IPCA

Os CRIs representam cerca de 78,5% do patrimônio do fundo, com as seguintes características:

68,7% indexados ao IPCA , correspondendo a 87,6% do total de CRIs;

, correspondendo a 87,6% do total de CRIs; Taxa média de IPCA + 10,1% na marcação a mercado;

na marcação a mercado; Duração média entre 3,46 e 3,64 anos ;

; 157 operações, garantindo elevada pulverização.

Em termos de risco:

75,9% das operações são série única ;

; 60,6% da carteira é considerada concentrada , enquanto quase 40% é pulverizada;

, enquanto quase 40% é pulverizada; Alavancagem baixa, em torno de 2,1% do patrimônio líquido, ainda que contratada a custo elevado (CDI + 0,42).

Setores e concentração geográfica

Por setor, a carteira de CRIs está concentrada principalmente em:

Imobiliário , com destaque para shoppings, residencial e loteamentos, segmentos de maior risco relativo;

, com destaque para shoppings, residencial e loteamentos, segmentos de maior risco relativo; Utilidades , especialmente geração distribuída, que responde por cerca de 18,9% da carteira;

, especialmente geração distribuída, que responde por cerca de da carteira; Exposições menores em infraestrutura e setor financeiro.

Do ponto de vista geográfico, há forte concentração em Minas Gerais, responsável por aproximadamente 51% da exposição, o que exige acompanhamento atento do risco regional.

Ativos problemáticos permanecem controlados

Os CRIs classificados como problemáticos somam cerca de 2,36% do patrimônio líquido, nível considerado administrável para um fundo desse porte. Entre eles:

Um CRI já marcado a zero , com R$ 11 milhões recuperados ;

, com ; Outro em processo de quitação amigável , com desconto, mas ainda acima do valor registrado;

, com desconto, mas ainda acima do valor registrado; Uma operação maior em assembleia, com reforço de garantias e retomada parcial dos pagamentos.

Esse contexto ajuda a explicar por que, apesar do desconto elevado, o IRIM11 apresenta menos problemas de crédito do que outros FIIs de papel igualmente descontados.

Carteira de FIIs e ajustes estratégicos

Cerca de 20% do patrimônio está alocado em outros fundos imobiliários, com foco em logística, escritórios e varejo. A maior exposição individual é em fundos logísticos, refletindo a estratégia de reduzir riscos herdados do antigo IRDM11.

No período, o fundo realizou vendas pontuais de FIIs problemáticos e trocas de ativos, gerando impacto negativo estimado de R$ 0,03 por cota no resultado distribuível. A estratégia segue sendo reduzir exposições mais frágeis e migrar gradualmente para ativos de maior qualidade e liquidez.

IRIM11 é oportunidade em 2026?

Para 2026, o IRIM11 se posiciona como uma tese de recuperação, sustentada por três pilares principais:

Desconto patrimonial elevado , próximo de 20%;

, próximo de 20%; Carteira robusta de CRIs indexados ao IPCA , com alto carrego;

, com alto carrego; Baixa alavancagem e patrimônio próximo de R$ 3 bilhões após a fusão.

Por outro lado, o fundo ainda enfrenta desconfiança do mercado em relação à gestão, reflexo de decisões passadas e mudanças frequentes de discurso, o que ajuda a explicar a pressão sobre a cotação.

O desconto atual pode representar uma oportunidade relevante caso a gestão consiga entregar resultados mais consistentes e recuperar credibilidade. Ao mesmo tempo, o nível elevado de dividendos exige acompanhamento constante, especialmente quanto à sua sustentabilidade ao longo de 2026.

Resumo financeiro do IRIM11 em 2026

Indicador Valor aproximado Cotação R$ 68,00 Valor patrimonial R$ 84,14 Desconto sobre VP ~18% a 19% Último dividendo R$ 0,89 Dividend yield mensal ~1,3% Patrimônio líquido ~R$ 2,9 bilhões

Atenção: Os textos assinados e/ou publicados no Portal Hortolândia não representam necessariamente a opinião editorial do Site. Asseguramos a qualquer pessoa, empresa ou associação que se sentir atacada o direito de utilizar o mesmo espaço para sua defesa. Também ressaltamos que toda e qualquer informação ou análise contida neste site não se constitui em solicitação ou oferta de seu autores para compra ou venda de quaisquer títulos ou ativos financeiros, para realização de operações nos mercados de valores mobiliários, ou para a aplicação em quaisquer outros instrumentos, produtos financeiros e outros. Através das informações, dos materiais técnicos e demais conteúdos existentes neste site, os autores não estão prestando recomendações quanto à sua rentabilidade, liquidez, adequação ou risco. As informações, os materiais técnicos e demais conteúdos existentes neste site têm propósito exclusivamente informativo, não consistindo em recomendações financeiras, legais, fiscais, contábeis ou de qualquer outra natureza.



