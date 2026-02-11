Carnaval de Salvador tem camarote a R$ 4 mil e abadá por quase R$ 2 mil; veja valores







O carnaval de Salvador pode ser aproveitado da pipoca, em blocos ou em camarote Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

A Timbalada não está mentindo quando diz que “com dinheiro ou sem dinheiro, eu me viro em fevereiro”. O carnaval de Salvador é, sim, uma festa democrática, com opções para todos os bolsos. Os mais econômicos conseguem aproveitar a folia momesca apenas gastando o valor da passagem e da bebida nos ambulantes, mas há também quem prefira esbanjar nos luxuosos camarotes com direito a atrações internacionais. Veja, afinal, quanto custa pular o carnaval de Salvador nas diferentes modalidades.

Pipoca

A pipoca é como são chamados os foliões que curtem os blocos sem cordas. Atualmente, há diversos artistas que comandam blocos pipocas em ambos os circuitos, Barra-Ondina e Campo Grande. Também é possível seguir os blocos com cordas estando na pipoca, assumindo um pouquinho mais de aperto, ou assisti-los passar parado em algum ponto do circuito.

O folião pipoca costuma gastar somente com alimentação e bebida, que é comprada com os ambulantes credenciados para a festa. No carnaval de Salvador, os preços das bebidas dentro do circuito são tabelados, confira:

Brahma Chopp (combo com 2 latas): R$ 13

Brahma 0.0% álcool (combo com 2 latas): R$ 13

Budweiser (combo com 2 latas): R$ 15

Spaten (lata): R$ 8

Stella Artois (lata): R$ 10

Corona (lata): R$ 10

Skol Beats (combo com 2 latas): R$ 18

Energético (lata): R$ 16

Refrigerante (lata): R$ 5

Água Mineral: R$ 4

Bloco

O bloco é a opção para quem quer seguir um artista do início ao fim sem passar tanto sufoco. Também há opções para todos os bolsos, com os grandes artistas comandando os blocos mais caros. É o caso de Bell Marques, que já é quase uma lenda do carnaval baiano, e puxa trios elétricos todos os dias de carnaval, à frente de três blocos diferentes: Bloco da Quinta, Vumbora e Camaleão.

O Bloco da Quinta é a opção mais barata para ver Bell Marques no chão do circuito Barra-Ondina, com ingressos a partir de R$ 940 em 2026. O Vumbora tem opções a partir de R$ 1.090 e o Cameleão, o mais caro do carnaval, fica entre R$ 1.490 e R$ 1.990, a depender do dia escolhido.

Confira os preços de alguns dos blocos mais famosos do carnaval de Salvador em 2026:

Bloco da Quinta (Bell Marques): R$ 940;

Vumbora (Bell Marques): de R$ 1.090 a R$ 1.240;

Camaleão (Bell Marques): de R$ 1.490 a R$ 1.990;

Nana (Léo Santana): de R$ 490 a R$ 590;

Me Abraça (Durval Lellis): de R$ 900 a R$ 950;

Coruja (Ivete Sangalo): de R$ 1.590 a R$ 1.690;

Eva (Banda Eva): R$ 490;

Largadinho (Claudia Leitte): R$ 740;

Crocodilo (Daniela Mercury): R$ 840.

Camarote

Quem quer curtir o carnaval de Salvador com mais conforto, bebida e comida à vontade deve optar pelos camarotes mais famosos da festa, que costumam oferecer toda a estrutura necessária para o folião além de alguns serviços extras. Os preços dos camarotes costumam variar de acordo com o dia da festa, das atrações e se o ingresso é feminino ou masculino.

Confira os preços por dia de alguns dos camarotes mais famosos do carnaval de Salvador em 2026:

Camarote Brahma: de R$ 1.740 a R$ 3.500;

Camarote Salvador: de R$ 2.750 a R$ 4.235;

Camarote Villa: de R$ 1.370 a R$ 2.740;

Camarote Glamour: de R$ 700 a R$ 880;

Camarote Harem Soho: de R$ 1.019 a R$ 1.359.

