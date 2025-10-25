Em A Viagem, Ismael (Jonas Bloch) vai sequestrar Bia (Fernanda Rodrigues) e tentar fugir do país para escapar da polícia. Só que o vilão será impedido por uma tragédia nos próximos capítulos da novela, que está em reta final no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Bia vai ao encontro do pai em seu esconderijo, e Ismael surpreende a filha ao dizer que ela viajará com ele de qualquer jeito. A situação deixará Estela (Lucinha Lins) apavorada.
Os policiais cercam Ismael no aeroporto. Na fuga, ele rola a escada e vai para o hospital, onde é operado. Cenas depois, Raul (Miguel Falabella) diz a Estela que o ex-marido da irmã deverá ficar paraplégico.
Internado, Ismael ficará sabendo pela filha que Johnny (Danton Mello) e Regina (Mara Carvalho) fugiram sem ele. O bandido diz a Bia que não sente as pernas e que nunca mais poderá andar. Ele pede que a jovem desligue os aparelhos que o mantêm vivo, mas ela não o faz.
Na reta final, Johnny diz a Regina que os dólares de Ismael estão acabando e os dois decidem voltar. Paralelamente, com a ajuda de um cúmplice, o vigarista consegue fugir do hospital e escapar da prisão.
Uma cena no último capítulo da novela vai revelar o destino de Ismael. Em seu esconderijo, sentado na cadeira de rodas, ele vê Regina chegar com um mafioso finíssimo, sentindo-se humilhado pela amante.
Exibida na Globo em 1994, A Viagem foi escrita por Ivani Ribeiro (1922-1995), com colaboração de Solange Castro Neves, baseada na novela homônima da autora, que foi ao ar na Tupi em 1975. A direção é de Ignácio Coqueiro e Maurício Farias, com direção geral de Wolf Maya.
