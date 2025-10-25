Bayern e Club Brugge medem forças nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada da Champions League.
A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.
O confronto terá transmissão ao vivo pela HBO Max e no tempo rea do CNN Esportes. O Bayern, comandado por Vincent Kompany, recebe o Club Brugge, do técnico Nicky Hayen, em busca de manter o aproveitamento perfeito na competição.
O Bayern está na 6ª posição , somando 6 pontos em duas partidas. A equipe alemã possui 8 gols marcados e apenas 2 sofridos.
Já o Club Brugge ocupa a 14ª posição, com 3 pontos conquistados em duas rodadas, registrando uma vitória e uma derrota, além de 5 gols marcados e 3 sofridos. O time belga busca uma recuperação para se aproximar das primeiras posições na fase de pontos corridos da competição.
Onde assistir a Bayern x Club Brugge
Ficha técnica de Bayern x Club Brugge
- Data: 22/10/2025
- Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- Local: Allianz Arena
- Fase de liga: 3