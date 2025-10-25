Atual campeão italiano, o Napoli tem um duro desafio neste sábado (25), em casa, contra a Inter de Milão, a partir das 13h (de Brasília), com transmissão ao vivo no Disney+.
Os dois times têm o mesmo número de pontos na competição, mas a equipe do sul da Itália está em 3° lugar, uma posição abaixo do rival, por ter menos gols marcados (18 x 12).
Mas, para aumentar esta média de gols, o Napoli tem como esperança um nome que, nos últimos dias, foi bastante elogiado por Kevin de Bruyne, ídolo do Manchester City e reforço dos atuais campeões italianos desde o início do ano. Trata-se de Rasmus Hojlund.
O belga comparou o ex-Manchester United a ninguém menos que Erling Haaland, astro do City, após Hojlund marcar duas vezes na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting, de Portugal, pela Uefa Champions League, no início do mês. Na temporada, o dinamarquês soma oito gols em dez partidas por clube e seleção.
“Tentei encontrar aquele espaço no primeiro gol e esperei pelo momento certo para passar a bola ao Rasmus e ele, felizmente, fez o resto. Penso que o Rasmus está crescendo e que é muito parecido a Haaland”, explicou De Bruyne na oportunidade.
“Ambos gostam de atacar a profundidade. Talvez Hojlund tenha recuado mais hoje para fazer combinações conosco, mas penso que ele tem de atacar muito o espaço nas costas dos zagueiros, porque pode marcar mais gols assim e nos ajudar”, disse o belga.
LALIGA, Premier League, Série B e decisão na MLB:
O futebol começa cedo no Disney+ neste sábado.
A partir das 9h (de Brasília), Girona e Oviedo se encaram por LALIGA, que tem também às 11h15 os duelos Espanyol x Elche e Eibar x Leganés. Já às 13h30 acontecem outros dois jogos: Athletic Bilbao x Getafe e Granada x Cádiz. Mais tarde, às 16h, tem Valencia x Villarreal.
A Premier League também conta com diversas partidas neste sábado. Chelsea x Sunderland acontece a partir das 11h. No mesmo horário a bola também rola para Newcastle x Fulham. Às 13h30, é a vez do Manchester United enfrentar o Brighton. E, às 16h, o Liverpool visita o Brentford.
O futebol nacional também tem espaço com a Série B. Às 16h, acontecem os duelos entre Athletic x América-MG e Volta Redonda x Coritiba. Às 18h30, o lanterna Paysandu recebe o Avaí, e, por fim, às 20h30, acontece o confronto entre Criciúma x Goiás.
Já a partir das 21h é a vez da MLB dar as caras no Disney+ com o Jogo 2 da World Series entre Los Angeles Dodgers x Toronto Blue Jays.