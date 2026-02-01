“Isso me lembra” – Fabrizio Romano compartilha atualização enquanto o Chelsea continua a bater recorde

O Chelsea quer contratar Jeremy Jaquet e adicioná-lo ao elenco antes do fim da janela de transferências, cenário semelhante à busca por Enzo Fernandez em 2023, segundo Fabrizio Romano.

Não se esperava que os Blues estivessem ocupados este mês, mas seus planos mudaram e eles pretendem trazer de volta um novo centro.

O Chelsea contratou Aaron Anselmino do empréstimo ao Borussia Dortmund, ao mesmo tempo que fez da estrela do Rennes, Jaquet, o seu principal alvo.

Fabrizio Romano compartilha a última atualização do Jeremy Jacket

O francês teria dito sim para ingressar no Chelsea, mas os Blues ainda não chegaram a um acordo com o Rennes, que supostamente quer £ 60 milhões.

Bayern de Munique e Liverpool também estão interessados ​​em Jackett, O Rennes quer manter o jogador de 20 anos até o verão.

Jackett disse que quer ingressar no Chelsea.

O internacional Sub-21 da França tem contrato até 2029, embora ainda não tenham sido apresentadas ofertas para o jovem.

Acredita-se que o Chelsea ainda esteja pressionando para contratar Jaquet, E Romano atualizou a situação.

“O Chelsea realmente quer a jaqueta agora”, disse ele Canal do YouTube.

“Isso me lembra a história de Enzo Fernandez quando o Benfica não quis deixá-lo ir e depois ele ingressou em janeiro, a diferença é que Jacquet não tem cláusula de rescisão e seria muito caro deixá-lo sair nesta temporada, mas o Chelsea sabe disso e quer tentar forçar para trazê-lo agora.

“Vamos ver, a jaqueta será o jogador especial e a corrida começou.”

Jacquet fez 18 partidas em todas as competições nesta temporada e é considerado um dos melhores zagueiros da Europa.

Axel Desassi está perto de ingressar no West Ham

Enquanto os Blues ainda estão negociando um acordo com o Rennes, Axel Desassi parece estar se dirigindo para a porta de saída em Stamford Bridge.

O francês não joga pelo Chelsea há mais de um ano, mas jogou várias vezes pela equipe de desenvolvimento para melhorar sua preparação física.

No entanto, parece que Desassi está indo para o West Ham por empréstimo, o que lhe dará a chance de retomar sua carreira após seis meses difíceis.