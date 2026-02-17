Jekaterina Aleksandrowa – Magda Linette: relacja na żywo. WTA Dubaj LIVE

Linette zrehabilitowała się po porażce z Mirrą Andriejewą w drugiej rundzie turnieju w Dausze i na otwarcie rywalizacji w Dubaju wygrała z z 99. w rankingu WTA Lulu Sun. Z kolei Aleksandrowa dopiero przystępuje do zmagań w tym turnieju.
Polka i Rosjanka grały ze sobą sześć razy – aż cztery pojedynki, w tym dwa ostatnie, na swoją korzyść rozstrzygnęła Poznanianka. Jak będzie w we wtorek? Początek meczu ok. godz. 8:00. Zapraszamy na relację na żywo!
Jekaterina Aleksandrowa
Magda Linette
WTA Dubaj: Jekaterina Aleksandrowa – Magda Linette
Relacja na żywo
2 – 6
1. set
6 – 4
2. set
0 – 0
3. set
doczytaj więcej
To jest materiał
Premium
Dołącz do Premium
i odblokuj wszystkie funkcje
dla materiałów Premium:
✓
czytaj
✓
słuchaj
✓
skracaj
– / –
Source link
See more https://theglobaltrack.com/