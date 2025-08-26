Originally appeared on E! Online

Love Thy Nader, and respect thy agent.

At least, those are the commandments Brooks Nader and Jimmy Kimmel are following amid their unlikely collaboration for Brooks’ upcoming Freeform reality series, which sees her along with sisters Mary Holland Nader, 26, Grace Ann Nader, 24, and Sarah Jane Nader, 23, navigate New York City life.

“The way that the show came about was Jimmy and the girls and I shared the same agent,” Brooks told E! News in an exclusive interview ahead of the series’ premiering on Hulu Aug. 26. “I feel like he was a great addition to the team.”

Indeed, Brooks, 28, shared that while an unlikely piece, Jimmy fit right into their dynamic.

“He brings a lot of comedic relief during tough times in the world,” Brooks continued. “We’ve always been fans of his show and so whenever it was positioned to us for him to be a producer, he hadn’t done anything like this, we were so honored and humbled.” (For more from Brooks and her sisters, tune into E! News tonight, Aug. 25, at 11 p.m.)

More from E! Online

And considering the new series follows the Nader sisters as they follow in Brooks’ model footsteps—trading their small Louisiana hometown for the big city—the entire family was floored to have the late night host on board.

“We got to take our parents to one of his live shows in Brooklyn last year and it was the highlight of their lives,” Brooks added. “I think it was such a full circle pinch me moment.”

Jimmy, for his part, has already made it clear to the Nader family that he is taking his EP role extremely seriously.

“Anything he does, he works really hard on,” Brooks explained. “ He doesn’t take it lightly.”

Brooks Nader, Jimmy Kimmel, Love Thy Nader

Michael Buckner/Variety via Getty Images/Tommaso Boddi/Getty Images for Media Access Awards

The Live! host has already proved as much by making a cameo in a TikTok the Nader sisters made to promote the series. Alongside the video shared to their Instagram account April 24, Brooks gushed, “Somehow convinced @jimmykimmel to join our chaos!!”

As for what that chaos will entail? Brooks—whose breakup from Dancing With the StarsGleb Savchenko has made headlines—assures that nothing is left off limits in the upcoming series.

“We let it all out there,” she explained. “You see all of it.”

Love Thy Nader premieres Aug. 26. For more upcoming TV premieres, keep reading…

—Reporting by Tess Evora

Upload (Prime Video) – Aug. 25

<p><em>Upload</em> (Prime Video) - Aug. 25</p>

In the four-part series finale event, sentient AI rapidly turns evil, threatening to wipe out Lakeview (and the world!). On top of greedy executives, lingering mysteries, plus heartbreak in VR and IRL, our characters are tested like never before. The only way they can get through it all and save humanity from deletion is by teaming up one last time.

With Love, Meghan (Netflix) – Aug. 26

<p><em>With Love, Meghan</em> (Netflix) - Aug. 26</p>

Meghan Markle, Duchess of Sussex, returns with a fun and heartwarming new season, welcoming celebrity chefs, talented artists, and beloved friends for hands-on adventures filled with laughter and discovery. From playful cooking challenges to DIY projects, Meghan and her guests explore bold flavors, experiment with new techniques, and discover simple ways to add beauty to everyday life. It’s all about embracing playfulness over perfection and finding joy in creating together.

Love Thy Nader (Freeform) – Aug. 26

<p><em>Love Thy Nader</em> (Freeform) - Aug. 26</p>

The bold coming-of-age reality series follows the unapologetic and determined Nader sisters—Brooks, Sarah Jane, Grace Ann and Mary Holland—who left their humble beginnings in the Louisiana bayou for the glamour and grind of New York City. Brooks’ breakout success has led them into the high-stakes world of modeling, the social scene of Manhattan’s elite, and opened the door to a whirlwind of attention in their romantic lives. Set against the backdrop of Soho lofts, fashion campaigns and skyscraper dreams, Love Thy Nader explores the ultimate question of what it really means to “make it.” In a city where one can burn bright or go up in flames, sometimes the only thing truly needed is a sister who has your back.

The Terminal List: Dark Wolf (Prime Video) – Aug. 27

<p><em>The Terminal List: Dark Wolf</em> (Prime Video) - Aug. 27</p>

Co-created by The New York Times bestselling author of The Terminal List Jack Carr and season one creator-showrunner David DiGilio, The Terminal List: Dark Wolf is a prequel series with an origin story that follows “Ben Edwards” (Taylor Kitsch) throughout his journey from the Navy SEALs to the clandestine side of CIA Special Operations. The series is an espionage thriller that explores the darker side of warfare and the human cost that comes with it. It also features Chris Pratt reprising his role as “James Reece.”

My Life With the Walter Boys (Netflix) – Aug. 28

<p><em>My Life With the Walter Boys</em> (Netflix) - Aug. 28</p>

After leaving Silver Falls following Alex’s love confession and her kiss with Cole, Jackie Howard spent the summer in New York City. When Katherine convinces her to return to Colorado, Jackie is determined to make amends with Alex and set boundaries with Cole while finding her place within the Walter family. But fitting back in isn’t that easy. Alex – who changed a lot over the summer – isn’t too thrilled about Jackie’s attempts to reconnect, as he’s focused on training for a risky rodeo event (and enjoying all of the new attention he’s getting). Meanwhile, Cole takes on a new role at school, but when that doesn’t quite fill the void left by not playing football, his old ways creep back in and cause drama. As Jackie gains acceptance in Silver Falls while trying to hold onto her Howard identity, she’s forced to make a choice that could destroy everything she’s worked to rebuild.

KPOPPED (Apple TV+) – Aug. 29

<p><em>KPOPPED</em> (Apple TV+) - Aug. 29</p>

Starring Psy and Megan Thee Stallion, each episode finds Western chart-toppers teaming up with celebrated K-pop groups to reimagine one of their biggest songs, culminating in bold, collaborative stage performances. With just a short window to rehearse, these genre-bending partners deliver electrifying renditions for a live audience in Seoul, who vote for the standout “K-popped” performance of the night. After the song battle winner is determined, the K-pop Idols close out the episode with an exciting performance.

Shape Island (Apple TV+) – Aug. 29

<p><em>Shape Island</em> (Apple TV+) - Aug. 29</p>

Based on the internationally bestselling Shapes picture book trilogy, the second season is set to return with more imaginative adventures for kids and families.

The show takes place on a charming island and invites viewers to join serious Square, intrepid Circle and tricky Triangle as they dig up some fun, search for answers and build on their friendship — all while learning how to navigate each other’s differences. Shape Island shows kids that friendship can take many shapes.

Let the Devil In (MGM+) – Aug. 31

<p><em>Let the Devil In </em>(MGM+) - Aug. 31</p>

Let the Devil In is a haunting and mysterious four-episode documentary series about a decades-old tragedy that destroyed one family and ignited the darkest fears of a small New Jersey town. For the first time, witnesses, friends, and community members try to make sense of the unthinkable events, some believing that Satan took hold of a vulnerable teen boy, while others believe that far more earthly demons were to blame.

The Chrisleys: Back to Reality (Lifetime) – Sept. 1

<p><em>The Chrisleys: Back to Reality</em> (Lifetime) - Sept. 1</p>

The series begins during the wake of the family’s controversy and upheaval with Todd and Julie in federal prison and follows the family as their parents are eventually pardoned, released from prison and return home. The series shows a side of the Chrisleys that has never been seen before with exclusive access to the family—Julie and Todd from prison and upon their release, Savannah, Chase, Grayson, Chloe, Nanny Faye and for the first time, Julie’s parents Harvey and Pam.

The new series exposes the raw truth of the Chrisley’s lives—past and present—and the reality is far different from what audiences have seen before. The family faces a critical point that will either make their bond stronger or leave it shattered forever. This series delivers an unfiltered, deeply personal look at their journey and introduces the real Chrisleys as they navigate this new chapter.

The Runarounds (Prime Video) – Sept. 1

<p><em>The Runarounds </em>(Prime Video) - Sept. 1</p>

The Runarounds follows a group of recent high school graduates from Wilmington, North Carolina, who come together the summer after graduation to form a rock band, united by their shared love of music and near-impossible dream of stardom. Over the course of one unforgettable summer, they throw themselves into the pursuit of their big break—falling in love, getting into trouble, and building the kind of bonds that feel like family along the way. With original music, romantic entanglements, and the raw highs and lows of coming-of-age, The Runarounds captures the rush of risking everything at the edge of adulthood to chase your dreams.

The Paper (Peacock) – Sept. 4

<p><em>The Paper</em> (Peacock) - Sept. 4</p>

The documentary crew that immortalized Dunder Mifflin’s Scranton branch in the Emmy Award-winning series The Office find a new subject when they discover a historic Midwestern newspaper and the publisher trying to revive it.

NCIS: Tony & Ziva (Paramount+) – Sept. 4

<p><em>NCIS: Tony & Ziva</em> (Paramount+) - Sept. 4</p>

The latest NCIS series picks up after Ziva’s supposed death when Tony left the NCIS team to go raise their daughter. Years later, Ziva was discovered alive, leading her to complete one final mission with NCIS before she was reunited with Tony and their daughter in Paris. Since then – and where we find them in NCIS: Tony & Ziva – Tony and Ziva have been raising their daughter, Tali, together. When Tony’s security company is attacked, they must go on the run across Europe, try to figure out who is after them and maybe even learn to trust each other again so they can finally have their unconventional happily ever after.

Blood & Myth (Hulu) – Sept. 4

<p><em>Blood & Myth </em>(Hulu) - Sept. 4</p>

After a series of shocking violent crimes shatter a remote native village in Northern Alaska, one man embarks on a journey to investigate a terrifying paranormal connection.When James Dommek Jr. first learns about a string of bloody attacks in a remote Alaskan community, the details don’t add up. At the center of the rampage is an unlikely fugitive: Teddy Kyle Smith, a fellow Inupiaq man and successful actor who was greatly admired within his tribe. The mystery only deepens when Teddy is finally apprehended and makes a shocking claim: while out in the wilderness, he had a frightening encounter with Inukuns — sinister beings well-known and long-feared by the Inupiaq people – and that they had guided his violent actions.

The Great British Baking Show (Netflix) – Sept. 5

<p><em>The Great British Baking Show</em> (Netflix) - Sept. 5</p>

Ready, set… bake! The Great British Baking Show is back with a brand new season—and a brand new batch of talented amateur bakers from across the UK. In the iconic white tent, they’ll take on the ultimate baking challenges—from showstopping celebration cakes to perfect pastries—all under the watchful eyes of legendary judges Paul Hollywood and Prue Leith. Each week, the bakers face Signature, Technical, and Showstopper challenges designed to test their creativity, skill, and nerves. One baker will be sent home, and one will rise to become this season’s winner.

The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC) – Sept. 7

<p><em>The Walking Dead: Daryl Dixon</em> (AMC) - Sept. 7</p>

Season three, which filmed in Spain, will follow Daryl (Norman Reedus) and Carol (Melissa McBride) as they continue their journey to somehow return home and to the ones they love. As they struggle to find their way back, the path takes them farther astray, leading them through distant lands with ever-changing and unfamiliar conditions as they witness the various effects of the Walker apocalypse.

2025 Video Music Awards (MTV) – Sept. 7

<p>2025 Video Music Awards (MTV) - Sept. 7</p>

Entertainment icon and Grammy and VMA Award-winner LL Cool J will host the 2025 MTV VMAs live from New York’s UBS Arena Sunday, Sept. 7 at 8 p.m. ET/5 p.m. PT on CBS, simulcast on MTV and streaming on Paramount+ in the U.S.

Magnolia Table: At the Farm (Magnolia Network & Food Network) – Sept. 7

<p><em>Magnolia Table: At the Farm</em> (Magnolia Network & Food Network) - Sept. 7</p>

Hosted by Joanna Gaines, the refreshed series invites viewers into a brand-new setting at the Gaines’ family kitchen for a season centered on the art of baking—featuring cherished family recipes, seasonal favorites, and simple, sweet comforts.

Jeopardy! (Check Local Listings) – Sept. 8

<p><em>Jeopardy! </em>(Check Local Listings) - Sept. 8</p>

The iconic TV trivia game show returns for season 42.

90 Day Fiancé: The Other Way (TLC) – Sept. 8

<p><em>90 Day Fianc&eacute;: The Other Way</em> (TLC) - Sept. 8</p>

TLC’s series returns with four new couples and two fan favorites, risking everything for love. These Americans are leaving behind their lives in the U.S. to start over with their partners abroad, facing unfamiliar cultures, new family dynamics, and the pressure of building a future far from home. Whether they’re adjusting to life in a quiet English village, facing isolation in remote Tasmania, navigating jealousy on the beaches of Aruba, or confronting new challenges in India and Medellín — each couple faces deeply personal turning points that push their relationships to the brink.

Secrets of Celebrity Sex Tapes (A&E) – Sept. 8

<p><em>Secrets of Celebrity Sex Tapes</em> (A&E) - Sept. 8</p>

Celebrity sex tapes, once scandalous tabloid fodder, now stand as unfiltered snapshots of eras that sparked public fascination and profound shifts in pop culture. The exposure of these deeply intimate and private moments not only reshaped the cultural landscape, pushing boundaries and sparking backlash, but also became turning points in the lives of those who were featured in them, catapulting some into fame while derailing others. With exclusive interviews from those who were involved, never-before-heard secrets and shocking details expose the dark side of our culture to unpack the public’s response to scandal, consent, sexism, sexuality, racism and homophobia.

Only Murders in the Building (Hulu) – Sept. 9

<p><em>Only Murders in the Building</em> (Hulu) - Sept. 9</p>

After their beloved doorman, Lester, dies under suspicious circumstances, Charles, Oliver, and Mabel refuse to believe it was an accident. Their investigation plunges them into the shadowy corners of New York and beyond—where the trio uncovers a dangerous web of secrets connecting powerful billionaires, old-school mobsters, and the mysterious residents of the Arconia. The trio discovers a deeper divide between their storied city they thought they knew and the new New York evolving around them—one where the old mob fights to hold on as newer, even more dangerous players emerge.

Thirst Trap: The Fame. The Fantasy. The Fallout. (Paramount+) – Sept. 9

<p><em>Thirst Trap: The Fame. The Fantasy. The Fallout.</em> (Paramount+) - Sept. 9</p>

When 21-year-old William White posted a lip-synching video to TikTok, he hardly expected to become an internet sensation overnight. Sparking a “thirst trap” obsession with lovesick fans, the line between real connection and online fantasy was blurred as gained millions of fans. What first seemed like innocent interactions with self-formed fan-clubs for White, turned into jealousy, blackmail and betrayal by the fans who were determined to watch his every move online. With exclusive interviews with William’s super fans, and William himself, Thirst Trap is a powerful exploration of internet culture, obsession and identity in the modern age.

The Girlfriend (Prime VIdeo) – Sept. 10

<p><em>The Girlfriend</em> (Prime VIdeo) - Sept. 10</p>

Based on Michelle Frances‘ novel of the same name, the new drama follows Laura (Robin Wright), a woman who seemingly has it all: a glittering career, a loving husband, and her precious son, Daniel. Her perfect life begins to unravel when Daniel brings home Cherry (Olivia Cooke), a girlfriend who changes everything. After a tense introduction, Laura becomes convinced Cherry is hiding something. Is she a manipulative social climber, or is Laura just paranoid? The truth is a matter of perspective.

aka Charlie Sheen (Netflix) – Sept. 10

<p><em>aka Charlie Sheen</em> (Netflix) - Sept. 10</p>

Tabloid black hole Charlie Sheen knows what’s been said about him, and he’s finally ready to confess. Directed by Andrew Renzi, aka Charlie Sheen tracks his upbringing in Malibu to his effortless rise to megastardom—and dramatic fall, all within the public eye. With a stunning clarity earned through seven years of sobriety, Sheen openly speaks about the subjects and events he’s never discussed publicly before.

Through extraordinarily candid interviews with his family, friends, and cast members, including Denise Richards, Heidi Fleiss, Jon Cryer, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Mueller, Chris Tucker and his drug dealer Marco, the most outrageous moments of Sheen’s life are revisited with raw emotion and exceptional warmth, painting a portrait of a flawed man whose penchant for self-destruction is ultimately no match for the ferocious love and forgiveness he inspires in those closest to him.

For the latest breaking news updates, click here to download the E! News App

Source link